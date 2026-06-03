El veredicto de la calle: «Sánchez va a manipular la visita del Papa para tapar la corrupción»
Sánchez utilizará la visita del Papa León XIV para tapar los escándalos y justificar su política de inmigración
Los madrileños advierten que Sánchez usará al pontífice como cortina de humo ante la corrupción
Madrid se engalana para recibir la visita de León XIV: «Que venga el Papa siempre es fantástico»
La visita del Papa León XIV a Madrid llega en un momento de alta tensión política para el Gobierno, marcado por los escándalos de corrupción del PSOE y el debate sobre las políticas migratorias promovidas por el Gobierno socialista. A pie de calle, los españoles consideran que Pedro Sánchez «va a manipular la visita del Papa para tapar la corrupción» y justificar su discurso sobre la regularización de inmigrantes.
Con la capital de España engalanándose para recibir a Robert Francis Prevost este fin de semana, el debate político se ha trasladado a la ciudadanía. La coincidencia temporal entre la histórica visita papal y la delicada situación del PSOE ha despertado el escepticismo de los madrileños, que ven en este evento de alcance mundial un posible salvavidas mediático para el presidente del Gobierno.
La cortina de humo de Sánchez para manipular la visita papal
Al ser preguntados sobre si Sánchez utilizará la visita de León XIV para desviar la atención de los casos de corrupción que acorralan a su entorno, la respuesta mayoritaria en las calles es rotunda.
«Sí, por supuesto. Al final es un evento masivo, va a venir muchísima gente y lo va a aprovechar totalmente», afirma con convicción una madrileña. Esta opinión es compartida por muchos otros que ven en la agenda del Papa «una buena oportunidad para salvarse de toda esta situación» y confirman que el presidente «definitivamente sí lo va a aprovechar».
Sin embargo, algunos ciudadanos advierten de que este respiro mediático será efímero. «Yo creo que sí se va a aprovechar un poquito ya que está aquí, pero le va a durar poco. Cuando se vaya el Papa, los problemas siguen ahí; o sea, que van a ser poquitos días», reflexiona un vecino.
Varios encuestados asumen que la instrumentalización del evento es una táctica habitual: «Le viene bien y es una buena manera de evitar el foco, como también lo harían todos los partidos políticos». En la misma línea, otra ciudadana apunta que «los gobiernos sí ocupan esos momentos para desviar justamente la atención».
El aval papal a la regularización de inmigrantes
El segundo eje de la polémica gira en torno a la crisis migratoria y la propuesta del Gobierno para regularizar a miles de inmigrantes. Dado que el Papa ha mostrado siempre una gran sensibilidad hacia las personas en situación de vulnerabilidad, como demuestra su visita al centro de acogida CEDIA, muchos ciudadanos creen que Sánchez utilizará esta sintonía para legitimar sus políticas.
«Le viene bien lo que piensa el Papa para lo que propone el PSOE, y lo utilizará a su favor», resume un entrevistado, destacando la coincidencia de discursos. Para otros, buscar el respaldo moral del pontífice es una estrategia clara: «Tener la complicidad del Papa, que está de acuerdo con él en esto, también le hace ganar puntos».
Aunque algunos viandantes prefieren no opinar o dudan sobre si el Gobierno llegará a usar este argumento explícitamente, una de ellas señala que «como católica, de pronto, pero no creo». La sensación generalizada es que existe una alineación de políticas entre Moncloa y el Vaticano en materia de inmigración. «Es muy probable que coincidan en beneficio de las dos partes y, obviamente, de la misma España», concluye otro ciudadano.