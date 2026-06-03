Transporte de Madrid lanza una tarjeta especial conmemorativa por la visita del Papa: cómo conseguirla gratis

Con la histórica visita que hará el Papa León XIV a Madrid este fin de semana, el Consorcio Regional de Transportes ha puesto a la venta la edición limitada de 500.000 tarjetas de transporte público anónimas con un diseño exclusivo inspirado en el Sumo Pontífice. Se pueden adquirir por un módico precio de 2,50 en maquinas expendedoras en 40 estaciones diferentes.

Las paradas donde estarán disponibles son: Aeropuerto T1-T2-T3, Aeropuerto T-4, Alonso Martínez, Alsacia, Aluche, Atocha, Avenida de América, Banco de España, Canillejas, Chamartín, Ciudad Lineal, Colón, Colonia Jardín, Cuzco, Embajadores, Goya, Gran Vía, Gregorio Marañón, Laguna, Legazpi, Méndez Álvaro, Moncloa, Nuevos Ministerios, Ópera, Oporto, Pavones, Pitis, Plaza de Castilla, Plaza de España, Plaza Elíptica, Principe Pío, Puerta de Arganda, República Argentina, Ronda de la Comunicación, San Fermín-Orcasur, Serrano, Sevilla, Sierra de Guadalupe, Sol y Velázquez.

Con la tarjeta, se podrá cargar billetes sencillos, 10 viajes y billetes turísticos. Es recargable y, en el caso de los billetes de diez viajes, puede ser utilizada por varios viajeros a la vez, siempre que hagan el mismo trayecto. Una vez que Su Santidad finalice su visita, se podrá conservar la tarjeta conmemorativa como recuerdo o seguir usándola como tu Multi habitual.

Así lo ha anunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante un recorrido realizado en Metro entre la estación de Velázquez y el intercambiador de Avenida de América de la línea 4, donde también se han visto imágenes conmemorativas del viaje del Santo Padre y el lema oficial de la visita, ‘Alzad la mirada’.

Viaje del Papa León XIV a Madrid

Este fin de semana, Madrid vivirá uno de sus momentos más especiales con la visita de León XIV a la capital. Será la primera vez desde agosto de 2011 que un Sumo Pontífice viene a España desde Benedicto XVI cuando vino para una Jornada Mundial de la Juventud.

El sábado tendrá un encuentro con jóvenes y una visita a un proyecto social de Caritas Diocesana; el domingo una Misa en Cibeles y un encuentro con la orden de San Agustín y el lunes irá al Congreso de los Diputados y finalizará con un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu. Será el martes cuando se despida de Madrid con un encuentro de voluntarios en el pabellón 3 de IFEMA para partir a las 11:10 hacía Barcelona.

Para mejorar la movilidad de los asistentes, toda la red de metro de la región ampliará su horario habitual en una hora hasta las 02:30 horas en la madrugada del 6 al 7 de junio para facilitar los desplazamientos de aquellos que asistan a la Vigilia de Oración del papa León XIV con los jóvenes.