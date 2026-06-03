El precio de la gasolina vuelve a estar en el punto de mira este miércoles 3 de junio. A mitad de semana, con varios días todavía por delante, muchos conductores aprovechan para mirar dónde les compensa más repostar antes de que llegue el fin de semana ya que ahorrar aunque sean unos céntimos puede marcar verdaderamente la diferencia. Conozcamos a continuación, el precio de la gasolina hoy 3 de junio y localiza las gasolineras más baratas de Madrid.

Porque lo cierto es que no cuesta lo mismo en todas partes. En Madrid sigue habiendo diferencias bastante claras entre unas gasolineras y otras, y en algunos casos el cambio de una a otra se nota en el bolsillo. Todo esto en un momento en el que los precios siguen moviéndose en función de lo que pasa fuera, con el petróleo marcando el ritmo aunque no siempre se note de inmediato en el surtidor. Por eso no es raro que cada vez más gente compare antes de llenar el depósito. Hay quien lo mira desde casa, otros directamente en el móvil antes de parar. El Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica se ha convertido en una referencia para esto, porque muestra los precios actualizados que comunican las propias estaciones. De este modo, y haciendo una consulta actualizada a primera hora de la mañana, aquí tienes el precio de la gasolina y cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid hoy miércoles 3 de junio.

Precio de la gasolina hoy 3 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de datos actualizados, estas son algunas de las estaciones de servicio con los precios más bajos en la Comunidad de Madrid para este miércoles 3 de junio.

Gasolina 95

Plenergy : Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l.

: Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,369 €/l. Ballenoil : Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,369 €/l.

: Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,369 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l. Oil+ : Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Reus, 13 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Reus, 13 – 1,369 €/l. Petroprix : Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l. Lavaplus : Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,369 €/l. Petroprix : Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,379 €/l. Petroprix : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,379 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,379 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,379 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,379 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,379 €/l. Gasolinera Torrejón : Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l. Ballenoil : Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,389 €/l. Ballenoil : Coslada, Avenida Jarama, 17 – 1,389 €/l.

: Coslada, Avenida Jarama, 17 – 1,389 €/l. Ballenoil: Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l.

: Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l. Alcampo : Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,519 €/l.

: Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,519 €/l. Shell : Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,559 €/l.

: Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,559 €/l. Confor Auto : Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l.

: Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l. Galp : Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,564 €/l.

: Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,564 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,569 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,569 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,569 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,569 €/l. Shell : Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,578 €/l.

: Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,578 €/l. Shell : Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,579 €/l.

: Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,579 €/l. Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca) – 1,581 €/l.

: Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca) – 1,581 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,581 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,581 €/l. Confort Auto : Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diésel, 9 – 1,599 €/l.

: Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diésel, 9 – 1,599 €/l. E.Leclerc : Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1,599 €/l.

: Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1,599 €/l. BP Dualez 365 : El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l.

: El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l. Galp : Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,614 €/l.

: Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,614 €/l. BP Río Corvo 365 : Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00 – 1,619 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00 – 1,619 €/l. Q8 : Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,619 €/l.

: Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,619 €/l. BP San Peter 365 : Madrid, A-3 km 11,200 – 1,619 €/l.

: Madrid, A-3 km 11,200 – 1,619 €/l. Cepsa San Fernando 365 : San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,619 €/l.

: San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,619 €/l. BP La Gavia 365 : Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,619 €/l.

: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,619 €/l. Repsol : Madrid, Avenida Aviación, 32 – 1,629 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 32 – 1,629 €/l. Avia : Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,629 €/l.

: Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,629 €/l. Cepsa Mayorazgo 365 : Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,629 €/l.

: Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,629 €/l. Cepsa La Gavia 365 : Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,629 €/l.

: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,629 €/l. Avia: Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900 – 1,629 €/l.

Diésel

Ballenoil : Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,419 €/l.

: Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,419 €/l. Oil+ : Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l. Petroprix : Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l. Ballenoil : Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,479 €/l.

: Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,479 €/l. OD06 : Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l.

: Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l. Beroil : Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l.

: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l. Confort Auto : Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diésel, 9 – 1,498 €/l.

: Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diésel, 9 – 1,498 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,499 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,499 €/l. Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca) – 1,499 €/l.

: Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca) – 1,499 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l. E.Leclerc : Madrid, Calle Calderilla, 1 – 1,499 €/l.

: Madrid, Calle Calderilla, 1 – 1,499 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,499 €/l. Petroprix : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,499 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,499 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,499 €/l. Petroprix : Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,499 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,499 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,499 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1,499 €/l.

: Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1,499 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,499 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,499 €/l. Lavaplus : Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,499 €/l.

: Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,499 €/l. Lavaplus : Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,499 €/l.

: Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,499 €/l. Plenergy: Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,499 €/l.

El mapa que tiene las gasolineras más baratas

Ahora ya has podido ver cuáles son los gasolineras más baratas de Madrid en las que puedes repostar gasolina este miércoles 3 de junio, pero si deseas poder hacer tu propia consulta, el Geoportal del Ministerio es, a día de hoy, una de las formas más rápidas de ver cómo están los precios del combustible. Recoge los datos que envían las propias gasolineras y los ordena para que se puedan consultar sin complicaciones. Y una de las opciones más útiles es la de ordenar por precio. Así se puede ver directamente cuáles son las estaciones más baratas sin tener que ir buscando una por una. En una comunidad como Madrid, con tantas gasolineras, esto se agradece.

Pero además de listados como los que acabamos de ofreceros, también tiene tiene un mapa que permite ver qué estaciones hay cerca y cuánto cuesta repostar en cada una de ellas, tal y como aparece en la imagen que podéis ver a continuación a modo de ejemplo. Es bastante práctico si estás en ruta o si quieres mirar antes de salir de casa. Además, se puede filtrar por tipo de carburante, ya sea gasolina 95, gasolina 98 o diésel. De esta forma sólo aparecen las opciones que realmente interesan y es más fácil comparar.