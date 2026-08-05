La mejor forma de conservar tomates durante meses: ni secos ni en salsa, este es el método que recomiendan los expertos

Ni secos ni en salsa, este es el método que recomiendan los expertos, es la mejor forma de conservar tomates durante meses. Es hora de empezar a preparar una sala de conservas con todo lo necesario para estos días. Por lo que, quizás ha llegado el momento de conseguir aprovechar al máximo este tipo de alimentos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Podremos tener todo el año una buena conserva en casa con el ingrediente estrella de cualquier despensa.

Es época de tomates y eso quiere decir que podremos aprovechar al máximo este ingrediente de nuestro huerto que hoy en día se encuentra en perfectas condiciones de una manera especial. La realidad es que nuestras abuelas o madres ya sabían muy bien la forma de hacer realidad una despensa barata y repleta de buenas sensaciones. Un buen básico que hoy en día podremos disponer fácilmente con un truco que realmente puede convertirse en el mejor aliado de una comida de lo más especial. La mejor forma de conservar tomates durante meses es una de las mejores opciones que podremos empezar a tener en consideración. Este truco de los expertos lo cambiará todo.

Ni en salsa ni secos este método lo cambia todo

Podremos conseguir un tipo de conserva de esas que impresionan y que nada tiene que ver con lo que esperaríamos. Lo que necesitamos es empezar a pensar en un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Estos tomates que usamos en salsas de todo tipo y que pueden acabar siendo lo que nos dará un plato de esos que impresionan. Es momento de tener en consideración un detalle que, sin duda alguna puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Podemos empezar a organizar la despensa para este otoño o invierno en el que una ensalada de tomates o una salsa de este ingrediente, nos ayudará a salvar más de una comida. Es cuestión de ponerse manos a la obra con este tipo de detalles que pueden ayudarnos a crear las conservas más deliciosas que existen.

Dejarás de hacer la salsa de tomate que quizás no acabará siendo la mejor opción para hacer en casa. Este tipo de tomates te quedarán perfectos y durarán meses en la despensa como el primer día.

Esta es la mejor forma de conservar los tomates durante meses

Durante meses disponer de tomates en la despensa es algo que deberás empezar a tener en cuenta. Sobre todo, cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de saber cómo conservar los tomates en perfectas condiciones de la misma forma que hacían nuestras madres o abuelas.

Los expertos de Mercado Calabajío nos explican que: » La técnica para envasar no es nuestra, está sacada del famoso libro John Seymour de «La Vida en el Campo», que ya sólo por esto es garantía suficiente para llevarla a cabo, pero es cierto que no solemos embotar habitualmente y es que no hemos vuelto a tener cosechas tan extraordinarias como aquella. Lo que sí que recordamos es que disfrutamos tantísimo de aquellos tomates envasados que siempre quedó en el recuerdo. Como será el caso de algunos de vosotros este mismo verano, hoy os mostramos como embotar o envasar unos tomates de una huerta ecológica de Almería, para que no haya duda ninguna de cómo hacerlo».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo primero que haremos será escaldar los tomates para introducirlos pelados en los botes. Para ello lo de siempre, unos cortes en cruz en su base y lo echaremos en una cazuela con agua hirviendo.