Ni en tiendas ni en restaurantes: así es el exclusivo vino español que consume León XIV en el Vaticano

La bodega Heras Cordón de Fuenmayor cuenta con el privilegio de ser el único proveedor oficial del Vaticano. Este beneficio fue concedido por Juan Pablo II y fue renovado tanto por Benedicto XVI como por Francisco I y ahora León XIV. Esta empresa vinícola destina alrededor de 2.000 botellas al año a la Santa Sede desde hace un cuarto de siglo.

Todo empezó en 2001 cuando Juan Pablo II conoció esta bodega gracias a la periodista Paloma Gómez Borreo. José Luis Heras explica que «aunque la selección de nuestro vino para la Santa Sede corresponde a Benigno Polo, presidente de la Academia del Vino de Castilla y León, con quien mi padre Felipe coincidió en una visita a Vega Sicilia en el 2000″.

De hecho, en la etiqueta luce el escudo de armas del Vaticano, el nombre del Santo Padre y la leyenda ‘Misericordias Domini in aeternum cantabo’, es decir, ‘Cantaré eternamente las misericordias del Señor’, una cita que aparece en el salmo 88 de la Biblia. No obstante, se desconoce el tipo de vino que se envía al Vaticano (el último envío con fecha fue en 2014).

La empresa que vende los vinos a León XIV

Esta empresa está en La Rioja (España) y su trayectoria se remonta al siglo XIX. A parte del Vaticano, la bodega Heras Cordón de Fuenmayor hay otros países que importan sus vinos como Rusia, Japón, China o Corea, además de otros países con raíces históricas católicas como Filipinas, Polonia, Brasil, Chile o Argentina.

La venta de este producto esta prohibida para el resto del público. Está elaborado con tempranillo, graciano y mazuelo y se bendice en la misma bodega antes de servirse en las recepciones y los compromisos de la iglesia. No tiene aditivos ni clarificantes y es un vino de alta pureza, con un grado alcohólico que sigue los criterios litúrigicos.