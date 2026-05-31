Qué estaciones de Metro estarán cerradas por la visita del Papa en Madrid: líneas, paradas y alternativas

Madrid se prepara para recibir al Papa León XIV durante su visita con un amplio dispositivo de seguridad y movilidad que afectará de forma significativa al transporte público durante varios días. Con motivo de los actos previstos en distintos puntos de la capital, Metro de Madrid cerrará temporalmente varias estaciones situadas en las zonas de mayor afluencia de fieles y reforzará el servicio en las líneas más utilizadas. Estas son las paradas que permanecerán cerradas, los horarios de las restricciones y las alternativas disponibles para desplazarse por la ciudad durante la visita del Pontífice.

La visita de León XIV a Madrid, prevista entre el 6 y el 9 de junio, provocará importantes cambios en la red de Metro debido a los dispositivos de seguridad y a los actos multitudinarios programados en Plaza de Lima y Plaza de Cibeles. El Consorcio Regional de Transportes ha confirmado cierres temporales de estaciones y refuerzos de servicio de hasta un 125%.

Estaciones cerradas el sábado 6 de junio

Entre las 17:00 y las 22:00 horas se verán afectadas las estaciones situadas en el entorno de Plaza de Lima y el estadio Bernabéu:

Nuevos Ministerios (cerrarán los accesos más próximos a Plaza de Lima).

Cuzco.

Santiago Bernabéu. Estas restricciones coinciden con los actos previstos en la zona norte del Paseo de la Castellana.

Estaciones cerradas el domingo 7 de junio

A continuación, se detalla el horario del cierre de algunas paradas de metro.

De 6:00 a 10:00 horas

Bilbao.

Tribunal.

Plaza de España.

Noviciado.

Ópera.

Sol.

Sevilla.

Banco de España.

Retiro.

Príncipe de Vergara.

Serrano.

Colón.

Chueca.

De 10:00 a 14:00 horas

Colón.

Serrano.

Velázquez.

Retiro.

Banco de España.

Sevilla.

Chueca.

Los cierres afectan principalmente al eje Cibeles-Recoletos y al centro histórico, donde se celebrará la misa multitudinaria prevista para el domingo.

Líneas más afectadas

Las restricciones repercutirán especialmente en las líneas:

Línea 1 (Sol, Bilbao).

Línea 2 (Ópera, Sevilla, Retiro).

Línea 4 (Serrano, Velázquez, Colón).

Línea 5 (Chueca, Gran Vía y entorno).

Línea 10 (Cuzco, Santiago Bernabéu, Nuevos Ministerios).

Línea 3 (Plaza de España, Sol).

Línea 6 (Nuevos Ministerios).

Aunque los trenes seguirán circulando en muchos casos, algunas estaciones permanecerán cerradas sin efectuar parada.

Alternativas de transporte

Para compensar las restricciones:

Metro ampliará su horario hasta las 02:30 de la madrugada del sábado al domingo.

Habrá un refuerzo de hasta el 125% en la frecuencia de trenes.

Los autobuses de la EMT serán gratuitos del 3 al 9 de junio (excepto la línea Exprés Aeropuerto).

También será gratuito el servicio BiciMAD durante esos días.

Se reforzarán las líneas nocturnas y los autobuses interurbanos.

Recomendación para los viajeros

Las autoridades aconsejan evitar el centro de Madrid durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, especialmente los entornos de Cibeles, Recoletos, Castellana, Plaza de Lima y Santiago Bernabéu, y consultar los canales oficiales de Metro antes de iniciar cualquier desplazamiento.