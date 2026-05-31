El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha defendido la labor de jueces, fiscales, Guardia Civil y Policía Nacional tras los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por investigar la corrupción que afecta a su entorno político y personal. «Aunque tengan problemas, España no es un Estado fallido», ha asegurado Page este domingo en la celebración del día de Castilla-La Mancha en Cuenca.

A ojos del presidente de la región, «la primera obligación de un responsable público es defender las instituciones», ya sea cuando «te vienen a favor o incluso cuando no te gustan». Precisamente, ha añadido que en ese último caso es «cuando tiene realmente valor» defenderlas «frente a los que pueden pensar que las instituciones no son útiles» porque, según Page «sí lo son».

«Quiero hoy demostrar no sólo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo», ha espetado, para dirigir este apoyo, directamente, «al Poder Judicial, a la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional». «Gracias de todo corazón», ha subrayado.

Además, ha recordado que todos los servidores públicos son hijos de la democracia. «Para que un guardia civil, un policía nacional, policía local, un juez magistrado, un fiscal sea de antes de la democracia, tenía que haber empezado a trabajar a los 15 años», ha ironizado, para subrayar: «Todos son productos de estos 50 años de democracia».

Y ha recordado que «las leyes que regulan el Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas, son todas de la democracia». En ese mismo sentido, ha puesto en valor que durante esos años, han gobernado «fundamentalmente dos partidos, el que más el PSOE y también el PP».

Por todo ello, ha indicado que estas normas han sido «la obra» de lo que han decidido los españoles «a través de sus representantes». «Eso conviene que quede muy claro cuando nos beneficia la corriente o nos perjudica», ha apostillado.

«Defiendo a ultranza a nuestras instituciones, que tienen que estar gobiernen unos o gobiernen otros», ha recalcado. Y ha justificado que sólo de esa manera se puede «tener esperanza en el futuro». «No podemos como sociedad plantearnos cada 50 años que hay que ponerlo todo patas arriba», ha sentenciado.

En esa línea, ha recordado que el Código Penal y las leyes procesales se han creado o modificado durante la democracia y son «responsabilidad de los dos grandes partidos que han gobernado este país».

En consecuencia, ha pedido «que nadie caiga en ningún otro tipo de trampa». «Que algunos tengan problemas no significa España sea un estado fallido», ha espetado, en alusión implícita a los ataques del Gobierno de Sánchez a la Justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investigan las causas que salpican al Ejecutivo y al PSOE. «Este país funciona y funciona bien», ha recordado.

Sánchez, contra el ‘lawfare’

Esta manifestación llega el mismo día en el que el presidente del Gobierno ha insinuado la existencia de un lawfare al referirse a los casos de corrupción que salpican al PSOE y a su entorno. El líder socialista ha asegurado en el 27º Congreso Federal de las Juventudes Socialistas de este domingo en la sede de la UGT en Madrid que se están buscando «atajos» para desalojarle del poder.

Por otro lado, esta semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró este jueves que las últimas decisiones judiciales que afectan al Gobierno se enmarcan en una operación «para derribar al Gobierno no en las urnas, sino con otras artimañas, con métodos no democráticos».

«Hay causas judiciales que en otros casos no se producen. Hoy vemos cómo el secretario de Estado de Interior con el PP declara en un juicio en el que se ha dicho que se sacó el nombre de Rajoy de varios informes porque obligaron al policía que lo llevaba a hacerlo. Se juzga al hermano de Sánchez por trabajar de músico, lo que es, cuando la hermana de Moreno Bonilla logró una plaza con una candidata que tenía 11 puntos más y no pasa nada», dijo Puente, quien ha señalado la existencia de una maniobra orquestada para destruir a Sánchez y al Gobierno.

«Casualmente, por cierto, hoy empieza el juicio del hermano del señor Sánchez. Yo en mi época de ejercicio profesional siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos; aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera sorprendente. Dígame ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de hace una pila de años con el inicio de un juicio del hermano del señor Sánchez. Yo tengo muy claro y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos desde luego nada democráticos y eso es innegable», incidió Puente durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.