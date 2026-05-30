El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha bunkerizado después del estallido de los últimos escándalos por la corrupción que rodea a su entorno personal, su partido y su Ejecutivo. El líder socialista no ha acudido este sábado al Día de las Fuerzas Armadas con el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la princesa Leonor, quien ha asistido por primera vez.

El jefe del Ejecutivo se ha limitado a dirigirse a las Fuerzas Armadas a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter: «Reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz».

Además, Sánchez ha asegurado que los militares representan «lo mejor del servicio público», que asegura que es el «trabajo, disciplina, entrega y solidaridad». «Gracias por vuestro compromiso», ha concluido su publicación.

Sin embargo, el presidente no ha acudido este sábado al desfile militar por el día de las Fuerzas Armadas en medio de los escándalos que rodean al líder socialista.

En este #DIFAS26, reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz. Representáis lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad. GRACIAS por vuestro compromiso. pic.twitter.com/HOLdGHjgWw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 30, 2026

Causas del entorno político y familiar

En los últimos días se ha conocido la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga presuntas irregularidades en el rescate de Plus Ultra durante la pandemia de Covid en 2021.

Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el ex presidente habría recibido casi dos millones de euros a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.

Por todo ello, el magistrado imputó a Zapatero por un delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional le citó a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Sin embargo, ante la ingente cantidad de material aportado por los investigadores, el ex presidente solicitó retrasar su comparecencia y, finalmente, acudirá al juzgado el 17 y 18 de junio.

Por otro lado, este mismo miércoles, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desarrolló un requerimiento de información en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz en la causa por las cloacas del PSOE que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El auto del magistrado señalaba que el PSOE habría desarrollado presuntamente un complejo entramado para ofrecer un trato de favor y una cobertura legal gratuita a implicados en casos de corrupción. Todo ello con el objetivo de obtener información contra la UCO y blindar al partido ante las tramas como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.

Además, en estos días se han producido avances en las causas que cercan al entorno del líder socialista. Por un lado, ha comenzado el juicio al David Sánchez, hermano del presidente.

El juicio dirimirá si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.

Por otro lado, también han ocurrido hechos relevantes en el caso de Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, citó el próximo 9 de junio a la mujer del presidente para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado popular por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. Peinado advierte además a Begoña que, en caso de no acudir, será conducida «por la fuerza pública».

Sin embargo, el abogado de Begoña Gómez ha pedido aplazar la audiencia preliminar. El abogado, Antonio Camacho, alega que no puede asistir el día previsto debido a otro compromiso judicial ya programado en otro juzgado. De ahí que solicite al juez «la suspensión de la audiencia preliminar, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica».