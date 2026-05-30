El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han presidido este sábado el acto central con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que este 2026 se celebra en la ciudad gallega de Vigo. Los asistentes han recibido con vivas a los Reyes a su llegada a la avenida viguesa de Samil. Se trata de la primera vez que la primera princesa Leonor se ha unido a los monarcas en la tribuna, ya que, pese a que lleva tres años de formación militar, en las dos ocasiones anteriores no pudo asistir por su agenda formativa.

En el acto han participado además de la Familia Real, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat y Berea; Aire y del Espacio, general Francisco Braco Carbó; de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro; otros miembros de la cúpula militar; así como el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En la parada militar estaba previsto que participaran 3.700 soldados, 70 aeronaves, más de cien vehículos y 32 motos. Sin embargo, se ha cancelado tanto el acto de los paracaidistas como el desfile aéreo debido a la baja visibilidad por la niebla.

El desfile se iba a iniciar con el salto del subteniente Alberto Vidal y el sargento primero Pablo García Matanza, de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA). Finalmente, no ha sido posible.

Por esta misma razón, la Formación Mirlo de la Academia General del Aire y del Espacio tampoco ha podido sobrevolar la ciudad viguesa. Estaba previsto que 70 aeronaves, entre las que estaban 30 cazas (Eurofighter, F-18 y Harrier), 16 de transporte y 25 helicópteros. Por tanto, los siete aviones Pilatus PC-21 no han podido colorear el cielo con humo representando en el cielo la bandera nacional.

Fallo en el izado de bandera

Los militares no han podido izar la bandera de España durante el desfile. La enseña nacional se ha desprendido de la cuerda del mástil al mismo tiempo que sonaba el himno de España. Finalmente, no se ha podido completar el acto de homenaje a la bandera como se preveía, lo que ha provocado un pequeño desconcierto en el procedimiento habitual.

Tres guardias reales (representantes del Ejército de Tierra, de la Armada y Ejército del Aire y del Espacio) y un guardia civil han portado la enseña hasta el mástil desde el que se iba a izar la bandera. El izado se ha realizado por unidades del arsenal de Ferrol. Durante ese procedimiento, ha ocurrido un incidente con la cuerda en la que se desplazaba la bandera, que ha hecho que la insignia se desplomara y fuera recogida rápidamente por los miembros de las Fuerzas Armadas.

Según fuentes de Defensa, el problema con la bandera es que se ha desprendido una pieza de la parte superior del mástil que tenía que sujetar la bandera en la que estaría amarrada la cuerda. Y, por tanto, la bandera se ha caído y, al deberse a un problema del mástil, no ha habido posibilidad de arreglarlo ni de que se pueda volver a intentar el izado.

Tras ello, se continuó realizando un homenaje a los que perdieron la vida en acto de servicio por España. El Rey depositó una corona de laurel en recuerdo de los caídos.

Cuando el grupo de honores se retiraba del mástil donde se realizó el homenaje a los caídos, el Rey Felipe VI ha dado indicaciones al abanderado, para que la insignia que portaban estos se quedara para abanderar el desfile del Día de las Fuerzas Armadas tras la caída de la insignia que no pudieron izar en primer lugar.