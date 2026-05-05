Las imágenes de la Princesa Leonor volando en un F-5 durante su instrucción en el Ejército del Aire

La Princesa de Asturias ha dado un paso decisivo en su formación como futura capitana general de los Ejércitos. En el marco de su instrucción en el Ejército del Aire y del Espacio, Leonor de Borbón ha volado por primera vez en un avión a reacción F-5, el caza de entrenamiento por excelencia de nuestras Fuerzas Armadas. Este hito, que tuvo lugar en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), marca la recta final de su intensivo plan de estudios militares de tres años.

Según ha informado este martes la Casa de S.M. el Rey, y ha aportado el vídeo del momento, la Princesa Leonor realizó este histórico vuelo el pasado 22 de abril. Acompañada por un instructor del Ala 23, la heredera se puso a los mandos del reactor F-5 para conocer de primera mano la preparación que reciben los alumnos de quinto curso de la Escuela Militar de Caza y Ataque. Este modelo de avión es el paso previo fundamental para los pilotos que posteriormente se integrarán en las unidades de combate de primera línea.

Eurofighters y liderazgo táctico en Albacete

Apenas un día antes de su experiencia en Badajoz, la Princesa Leonor y sus compañeros de la Academia General del Aire (AGA) se desplazaron a la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete. Allí visitaron el Ala 14, donde pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter, piezas clave en la seguridad del espacio aéreo español y en las misiones internacionales de la Alianza Atlántica.

Durante la jornada en Albacete, los alumnos presenciaron exhibiciones aéreas y visitaron los hangares de mantenimiento. Los Llanos es una base estratégica no sólo para España, sino para toda Europa, ya que alberga el Programa de Liderazgo Táctico (TLP) de la OTAN, donde se imparte entrenamiento avanzado a los mejores pilotos de la Alianza.

El final de tres años de formación castrense

Con este curso en San Javier (Murcia), la Princesa de Asturias concluye el ciclo de tres años que la ha llevado por las principales instituciones docentes militares:

Academia General Militar (Zaragoza) : Formación básica y jura de bandera.

: Formación básica y jura de bandera. Escuela Naval Militar (Marín) : Incluyendo el crucero de instrucción en el Juan Sebastián de Elcano.

: Incluyendo el crucero de instrucción en el Juan Sebastián de Elcano. Academia General del Aire (San Javier): Especialización en el ámbito aeroespacial.

Al terminar el presente curso, la hija mayor de los Reyes recibirá los empleos de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Aire, y de alférez de fragata alumna de la Armada. Sin embargo, su nombramiento definitivo como oficial (teniente en Tierra y Aire, y alférez de navío en la Armada) no se producirá hasta julio de 2027, cuando sus promociones correspondientes completen los cinco años de estudio previstos. Será entonces cuando reciba de manos de su padre, el Rey Felipe VI, los reales despachos en las ceremonias de Zaragoza, Marín y San Javier.