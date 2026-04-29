«El pueblo ha de rebelarse y hacer la revolución contra la Monarquía». Es alguna de las opiniones recogidas por OKDIARIO en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid donde la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas desde el año que viene. Por los testimonios, la Princesa de Asturias va a tener todo un reto personal e institucional en la nueva etapa que comenzará en septiembre. Porque la mayoría de los consultados celebra que Leonor estudie en una universidad pública pero se muestra absolutamente indiferente o abiertamente ignorantes respecto a la Monarquía. Los partidarios de la institución son, aparentemente, los menos. Los que se muestra más combativos son los estudiantes claramente contrarios a la Corona.

Un estudiante dice sobre la princesa Leonor: «Las Ciencias Políticas las veo un poco peligrosas para una persona que pertenece a una institución que, al estudiar Ciencias Políticas, se dará cuenta que está desfasada». Otro afirma no entender la decisión: «Me pregunto, más bien, por qué viene aquí siendo princesa. Tiene Harvard, Georgetown, Princeton…».

Preguntamos a otra estudiante del campus de Getafe por la Familia Real: «Pienso que si se pudiese invertir el dinero que se le da a esas familias en otras cosas como la sanidad pública en general o la educación pública me parecería que sería un dinero muchísimo mejor invertido». La chica entiende que «la Constitución dice lo que dice» pero que hay que hacer «una revolución y que el pueblo se rebele contra eso [la monarquía]». Esta estudiante de la Carlos III no tiene la mejor opinión de la institución y hace esta comparación: «Mucha gente se queja ahora de las ayudas a los inmigrantes y dice que son súper fáciles de dar y de recibir y que no trabajan. Ya te digo yo que una persona que recibe un incentivo cada mes, que tiene uno o dos trabajos y que ni siquiera puede llegar a fin de mes trabajando más de las horas permitidas y cobrando una miseria… ya te digo yo que esa persona trabaja mucho más que el Rey y la Reina».

De la veintena de entrevistas realizadas a perfiles diferentes, sólo una estudiante dijo sentirse «orgullosa» de la llegada de Leonor: «Me enorgullece mucho que la princesa venga a estudiar aquí. Considero que es una universidad muy buena y que se le dé este reconocimiento haciendo que la princesa venga, me parece maravilloso. Me encanta». Preguntada si cree que será bien recibida, responde: «Yo creo que sí. Espero. Y espero que se lleve una impresión muy buena de todos nosotros». Varios de los consultados confían en que la princesa «no tenga privilegios» y sea una alumna más. Una estudiante señala: «Me parece bien que venga, pero como podemos ver con cualquier persona al final. Desde el respeto». Y añade que Leonor «representa una parte de España».

«Me tiene sin cuidado»

Muchos ven la llegada de la princesa Leonor desde la indiferencia: «Me tiene sin cuidado, la verdad». «Nada del otro mundo», afirma un chico. «Yo creo -continúa- que tampoco nos importa mucho. Al fin y al cabo tendrá que estudiar en alguna universidad».

Otros estudiantes no se habían enterado de que Leonor será compañera suya: «Pues primera noticia. Pero bueno, me parece bien». Y muchos lo observan como la llegada de un mero famoso de la tele: «Pues súper bien, supongo. Y, a lo mejor, me la encuentro por aquí. Genial». Otros muestran algo de expectación y un ligero entusiasmo: «No me lo imaginaba, pero ya que voy a estar aquí el próximo curso, si me la encuentro por la cafetería. Ya ves que sería algo excepcional para mí». Algunos dicen confiar en que el campus no se llene a diario de periodistas y paparazzis.

Encuestas

Todas las encuestas publicadas en los últimos años muestran la alta valoración que tienen los españoles de la princesa Leonor, especialmente desde que inició su vida pública. La heredera al Trono es la persona más valorada de la Familia Real. La mayoría de españoles, según las encuestas, cree que Leonor reinará. Particularmente alto, en este punto, es el porcentaje de los jóvenes menores de 30 años.

Políticamente, el respaldo a Leonor se sitúa en simpatizantes del PP y Vox. El rechazo es por parte de la izquierda. La Universidad Carlos III, inaugurada por el socialista Gregorio Peces-Barba en tiempos de Felipe González, pasa por tener un claustro de profesores que nutre los think tank de PSOE, Podemos y Sumar y por ser la universidad de la izquierda pija de Madrid. Su alumnado es variopinto. Proviene del cinturón sur, pero también de los municipios acomodados del oeste. La Carlos III tiene prestigio en Madrid, aunque queda muy abajo (más allá de los puestos 200 y 300) en los principales ránkings de universidades del mundo.