Matt Cornett: su edad, su pareja, de dónde es y biografía de Sam en ‘Todos nuestros años’

Prime Video lo ha vuelto a hacer. Tras el gran éxito de Off Campus, la plataforma de pago ha presentado su nueva apuesta audiovisual. Presentada bajo el título de Todos nuestros años, el público está teniendo la oportunidad de ver una nueva adaptación literaria que promete dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Una ficción de romance que agrega el exitoso género de Young Adult y que es el claro ejemplo de que, a veces, las segundas oportunidades sí funcionan. Una serie donde tenemos la oportunidad de ver a estrellas como Matt Cornett.

Todos nuestros años es una serie basada en la novela homónima de Carley Fortune y abarca toda la historia de Percy y Sam. De esta manera, el espectador tiene la oportunidad de conocer a Percy. La protagonista es una chica que está en sus 30 y, tras una importante llamada, tiene que hacer las maletas y viajar al pueblo donde pasaba el verano en su adolescencia. Han pasado 13 años de la última vez que estuvo en Barry’s Bay, pero también son los mismos años desde que vio a su mejor amigo y primer amor, Sam. Ahora bien, ¿quién es el actor que se encuentra tras este personaje? Realizamos un breve repaso por el lado más profesional y el más personal de Matt Cornett.

El lado más profesional de Matt Cornett

Nacido el 6 de octubre de 1998 en Rogers, Estados Unidos, Matt Cornett es un actor y cantante que se ha hecho un hueco entre las celebridades del momento. Desde muy joven tuvo claro que quería orientar su vida profesional hacia el ámbito de la actuación. Por ello, en el 2012 se mudó a la ciudad de Los Ángeles para comenzar a labrarse una carrera profesionalmente.

De esta manera, su primer proyecto como actor tuvo lugar ese mismo año y fue para Nightmare U. Tras ello, el artista participó en diversos castings. Fue así como se unió al elenco de importantes ficciones. En su currículum figuran títulos como High School Musical, the musical: the series, Zombies 3, Game Shakers, Life in Pieces o Criminal Minds, entre otros proyectos.

Si hablamos de la gran pantalla, el actor ha trabajado en largometrajes como Can, I Think My Babysitter’s an Alien, Inconcebible y Alex y yo. La carrera profesional de Matt Cornett no es muy extensa, pues el joven apenas se está adentrando en el medio. Pero, su fichaje por Todos nuestros años promete darle muchas alegrías.

El lado más personal de Matt Cornett

En redes sociales, el actor se muestra como un joven muy activo. Le gusta estar en contacto con su público. Por ello, en plataformas como Instagram, acumula más de 611.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, el artista siempre se ha mostrado como una persona muy reservada. Pero, muchos medios de comunicación señalan que mantuvo un romance con Brookelynn Elizabeth, con quien habría estado desde el 2018 hasta el 2020. Eso sí, nunca se ha confirmado nada de manera oficial. Actualmente, el joven parece estar soltero.