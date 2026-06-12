‘Equipo de investigación’ destapa el negocio de unos misteriosos milagros

El programa Equipo de Investigación, presentado por Gloria Serra, emite este viernes un reportaje dedicado a analizar el creciente poder de una religión que sigue creciendo en España, un fenómeno que en los últimos meses ha congregado a decenas de miles de personas en macroeventos celebrados en nuestro país. En la misma semana que el Papa León XIV ha estado en nuestro país y se ha ganado el corazón de millones de personas, el programa se mete de lleno en la parte menos conocida de una religión que se ha puesto de moda y que tiene unos códigos muy especiales que no todo el mundo comparte.

Bajo el título El poder de los pastores evangélicos, el equipo de reporteros accede a algunos de los mayores encuentros religiosos organizados en España para seguir los pasos de figuras como Franklin Graham, uno de los predicadores más influyentes de Estados Unidos, o Guillermo Maldonado, un líder religioso que asegura haber documentado más de quinientos milagros en apenas tres días.

El reportaje también pone el foco en Dani Alves, el exfutbolista que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de estos eventos multitudinarios después de ser absuelto por la Justicia tras acusaciones de un supuesto abuso sexual. Casi obligado a abandonar el fútbol, aunque ya estaba en el final de su carrera, ha encontrado en la religión un refugio lejos de las cámaras y la atención mediática.

Equipo de investigación también destaca el enorme poder de convocatoria de estos líderes religiosos, llenando grandes pabellones con miles de personas dispuestas a escuchar sus consejos. Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, también se han convertido en un nuevo canal de captación, aunque sin olvidar la predicación callejera y las campañas de evangelización masiva.

¿Milagros en directo o negocio oculto?

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es el seguimiento que los periodistas realizan a varias personas presentadas públicamente como ejemplos de curaciones extraordinarias. Los reporteros localizan a estos protagonistas para comprobar, meses después de los actos en los que fueron exhibidos, qué ocurrió realmente con sus supuestas sanaciones. ¿Puede aparecer un riñón donde antes no lo había? ¿Y un útero?

El programa analiza en profundidad un movimiento cada vez más visible en España, donde la mezcla de predicadores internacionales, promesas de sanación y campañas virales en redes sociales ha generado un ecosistema religioso de gran impacto social. Equipo de Investigación indaga sobre los supuestos milagros, el dinero que mueve este fenómeno y la influencia que estos líderes ejercen sobre sus fieles.

El reportaje El poder de los pastores evangélicos se podrá ver esta noche en laSexta a partir de las 22:30 h en una nueva edición de Equipo de investigación, el programa presentado por Gloria Serra.