‘Equipo de investigación’ emite hoy un reportaje sobre un delito que mueve 250.000 robos al año

Una semana después de hablar del problema que se sufre por culpa de los grafiteros, que nos cuesta hasta 11 millones de euros al año, Equipo de investigación vuelve esta semana con otro tema de interés público. En España se producen cada año alrededor de 250.000 robos de teléfonos móviles, una cantidad que sigue creciendo pese a que cada vez hay más formas de conseguir que sean inservibles. Es por eso que el programa de Gloria Serra se ha metido de lleno en este asunto, llegando a jugarse el tipo algunos de sus reporteros para saber qué ocurre cuando se produce el robo de los terminales.

A partir de las 22:30 h, laSexta comenzará a narrar el camino que tiene que vivir una de las reporteras cuando le roban su teléfono. Mediante el sistema de localización, días después descubre que ya no se encuentra en España y que ha viajado en apenas unas horas hasta Casablanca, en Marruecos. La mayoría de los ciudadanos daría por perdido el teléfono y pondría una denuncia para intentar, en algunos casos, conseguir uno nuevo y pedir a su seguro que cubra este robo. Pero el programa decide ir en busca del teléfono y viaja hasta Marruecos para seguir su pista.

Las autoridades españolas estiman que se roban 250.000 teléfonos inteligentes cada año, aunque es posible que sean muchos más, puesto que muchos de esos robos queden sin denunciar y se desconozcan. Estos robos crecen en verano, momento en el que los festivales y eventos al aire libre crecen, lo que ayuda a que los ladrones aprovechen las grandes aglomeraciones para campar a sus anchas.

El programa trata de descubrir cómo funcionan las mafias que reciben los teléfonos fuera de España y cómo vuelven a ser vendidos. Pese a que Android y Apple presumen de poder bloquear los terminales, la cruda realidad es que una vez fuera de nuestras fronteras se pueden volver a utilizar con un proceso que es relativamente fácil, por eso es tan suculento seguir robando en pleno 2026.

Una vez en Marruecos, Equipo de investigación comprobará junto a las autoridades marroquíes que estos teléfonos, que en Europa rondan entre los 600 y 1.000 euros, allí se venden muy por debajo de su precio. Por lo tanto, sigue siendo un negocio redondo para las mafias, que se llenan los bolsillos con apenas una pequeña inversión.

La ruta de los móviles robados, así se titula este reportaje, descubre el negocio internacional que existe detrás de uno de los delitos más cotidianos y extendidos. Se podrá ver a partir de las 22:30 h en laSexta.