No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 14 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 465 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Victoria y Mercedes no tienen reparos a la hora de estrechar su alianza contra Dámaso. Todo ello mientras la Salcedo se ha quedado profundamente sorprendida y descolocada al descubrir al bebé que Bárbara y Luisa ocultan.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ver cómo sucede algo verdaderamente impactante, a la par que inesperado. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que Victoria ha terminado encariñándose con el que es su sobrino nieto. Todo ello mientras José Luis ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición que podría llegar a cambiar el destino de todos. Algo que supondría un gran punto de inflexión en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 466 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 17 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo tiene lugar uno de los momentos más esperados. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al instante en el que Rosalía y Leonor, por fin, conocen al hijo de Adriana. En cuanto a Dámaso, no ha tenido reparos a la hora de volver a aprovechar la ocasión que se le ha presentado para amenazar a Mercedes.

Por lo tanto, no duda un solo segundo en ordenar a las parteras que preparen al bebé, y que lo hagan a la mayor brevedad posible. Como no podía ser de otra manera, Petra se queda verdaderamente horrorizada al descubrir para qué lo quiere realmente. ¿Qué es lo que se trae Dámaso entre manos? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.