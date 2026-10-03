Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita con una confesión: «Me han pasado cosas raras»

First Dates continúa su paso por la parrilla televisiva española y este otoño promete presentarnos a muchos solteros. Recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a María, una soltera que llegó de Utrera y no dejó indiferente con su presentación. «Me defino como una persona alocada, vividora y sinvergüenza», dijo. Así pues, explicó que trabaja como técnico veterinario y realiza terapias holísticas con animales. Pero lo que no dejó indiferente fue su afirmación de que puede comunicarse telepáticamente con ellos.

En el amor, ha explicado que lleva dos años sin pareja. Tiene muchas ganas de volver a enamorarse, pero le gustaría que esa persona la haga sentir tranquila y segura. «Un oso que me achuche», definió. Asimismo, respecto a su conexión con los animales, ha contado que medita y utiliza una fotografía del animal. «Me vienen imágenes, me vienen olores y tal», comentó. De hecho, para explicar su punto, contó una experiencia que había vivido con un gato perdido. Según ha contado, visualizó al animal cerca de una piscina. La dueña le confesó que lo habían visto en un lugar que coincidía con esa descripción. «Me han pasado cosas raras», indicó.

María, sobre su cita de ‘First Dates’: «No me fío de la gente que no bebe»

Minutos después llegó José al local del amor, que sería su cita de la noche. Un soltero procedente de Huelva que se presentó como un vigilante de seguridad. «Me gusta mucho meditar, me gusta mucho sentir paz», comentó en su presentación. La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada, por lo que estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante.

Así pues, el tema de los animales fue el primero en salir a la luz. José le dijo que tenía un perro mestizo y que adora a los animales. Diversas opiniones con las que María se mostraba de acuerdo. Pero, para ella, el problema estaba en que no terminaba de conectar físicamente con él. «Físicamente no me ha llamado la atención. No es mi prototipo de chico», confesó al equipo de First Dates. Además, esto no fue lo único con lo que no terminaba de encajar con él.

José le dijo que bebe alcohol «muy rara vez». Ante ello, María dio su opinión. «No me fío de la gente que no bebe», le confesó. Pues, para ella salir a tomar algo con los amigos es importante. «Yo sí me fío de la gente que bebe, así que tranquila», le respondió él. «Pues no me voy a echar a la bebida para que te fíes de mí, ¿eh?», comentó ella. Una velada bastante particular en First Dates donde los solteros vivieron grandes momentos de diferencia.