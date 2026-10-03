Woody Allen, director de cine: «Hice un examen de existencialismo. Dejé todas las respuestas en blanco y saqué un 10»

El conocido director Woody Allen tiene ya 90 años, pero por ahora no tiene ninguna intención de retirarse. De hecho estos días está rodando su última cinta en Madrid y hasta ahora ha dirigido 50 películas entre las que se encuentran Annie Hall, Manhattan, La rosa púrpura de El Cairo, Hannah y sus hermanas o Match Point. Este director, y también actor en sus propias películas, es conocido por su peculiar estilo del humor que aparece en los monólogos de sus primeras cintas y en algunos de los comentarios que ha realizado durante su vida en entrevistas y encuentros con espectadores. Una de las que más nos ha sorprendido es esta que aparece en su película Stardust Memories en 1980: «Hice un examen de existencialismo. Dejé todas las respuestas en blanco y saqué un 10″. En esta frase juega con el juega con el absurdo y la corriente filosófica del existencialismo.

Hay que recordar que esta frase la pronuncia el personaje de Sandy Bates, un director de cine un tanto neurótico, que interpreta el propio Woody Allen, está conversando con una admiradora y le confiesa de forma irónica cómo fue su paso por los estudios de filosofía en la universidad. El personaje le responde que solo hizo un curso de filosofía existencial en la Universidad de Nueva York: » …en el examen final nos pusieron diez preguntas. No fui capaz de responder a ninguna de ellas. ¿Sabes qué hice? Las dejé todas en blanco… y saqué un 10”.

Los primeros pasos de Woody Allen como director

El director Woody Allen nació el 30 de noviembre de 1935 y comenzó su carrera en los años cincuenta escribiendo chistes y guiones para televisión y logró publicar varios libros de historias cortas de humor. Además, a principios de los años sesenta, sorprendía a todos con sus monólogos originales en los locales de Greenwich Village como The Bitter End y el Café Au Go Go con comediante tan conocidos como Lenny Bruce, Shelley Berman, Joan Rivers, George Carlin, Richard Pryor, Dick Cavett, Bill Cosby o Mort Sahl, entre otros.

La primera película en la que participó como guionista fue la producción de ¿Qué tal, Pussycat? (What’s New, Pussycat?). Una producción de Charles K. Feldman que se estrenó en 1965 y cuyo resultado decepcionó a Allen. La primera que dirigió fue Lily, la tigresa (What’s Up, Tiger Lily?) en 1966, cuyo guion coescribió con Mickey Rose.

Si primer éxito y también la película por la que fue conocido por el público es Toma el dinero y corre (Take the Money and Run) en 1969, la cual dirigió, protagonizó y coescribió su guion también con Mickey Rose. Esta cinta era una especia de falso documental en la que se contaban las aventuras de un inexperto ladrón de bancos que él mismo interpretó.

Posteriormente Woody Allen logró un acuerdo con United Artists para producir varias películas entre las que destacan Bananas (1971), Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar (Everything You Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask) (1972), El dormilón (1973) y Love and Death (1975).

Los mejores años de Woody Allen como director

En los años setenta Allen dirigió dos de sus mejores películas: Annie Hall (1977) y Manhattan (1979). Gracias a la cinta Annie Hall, Woody Allen obtuvo cuatro premios Oscar entre los que estaban el de Mejor película, Mejor actriz principal para Diane Keaton, Mejor guion original y Mejor director para Woody Allen. La comedia romántica Manhattan para muchos espectadores es un homenaje a la ciudad de Nueva York y gracias a ella también obtuvo dos nominaciones a los premios Oscar.

A partir de ese momento ya se le consideró un director consagrado y en los años ochenta triunfó con películas como Stardust Memories (1980), A Midsummer Night’s Sex Comedy (1982), La rosa púrpura de El Cairo (1985), Hannah y sus hermanas (1986), Días de radio (1987), Septiembre (1987) o una parte de Historias de Nueva York (1989).

En los años noventa Woody Allen sorprendió a sus seguidores con películas de éxito como Alice (1990), Maridos y mujeres (1992), Misterioso asesinato en Manhattan (1993), Balas sobre Broadway (1994), la comedia musical Todos dicen I Love You (1996), Desmontando a Harry (1997) o Celebrity (1998), entre otras.

Entre las películas que ha rodado en este siglo destacan entre otras Granujas de medio pelo (2000), La maldición del escorpión de jade (2001), Un final made in Hollywood (2002), Match Point (2005), Scoop (2006), El sueño de Cassandra (2007), Vicky Cristina Barcelona (2008), Midnight in Paris (2011), A Roma con amor (2012), Blue Jasmine (2013), Café Society (2016), Día de lluvia en Nueva York (2019) y Rifkin’s Festival (2020). La última película que ha estrenado el director Woody Allen ha sido Golpe de suerte en 2023 en la que contó como protagonista con los actores Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider y Valérie Lemercier.