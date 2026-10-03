Los peluqueros expertos coinciden: para eliminar el frizz del pelo lo mejor es «secar con aire frío»

Tenemos rutinas establecidas sobre el lavado y secado de cabello. La mayoría de las veces, especialmente en invierno, solemos secar el pelo con aire caliente. Pero muchas veces desconocemos la función de aire frío del secador, y es genial para eliminar el frizz y ofrecer un mejor acabado. Verás como el cabello se estropea mucho menos.

En Karla Carranza dan a conocer que el calor excesivo es un enemigo silencioso del cuidado capilar. Pero los secadores de pelo con aire frío o el botón de frío que suele estar en la gran parte de este tipo de herramientas ofrece ventajas como una opción más suave para tus mechones, y mejora la salud del cabello, manteniéndolo a salvo del daño extremo que provoca el calor.

Beneficios de secar con aire frío el pelo

Según tales expertos, el aire caliente puede causar que la cutícula del cabello se abra, dejándolo vulnerable y propenso a la rotura. El frío, en lugar de abrumar el cabello con altas temperaturas, el aire frío sella la cutícula, protegiendo cada hebra.

Reduce o elimina el frizz

Uno de los beneficios directos de secar con aire frío el pelo es que reduce el frizz. Sí es molesto y avanza con la humedad y especialmente si tienes el pelo ondulado o rizado.

Hay que tener en cuenta que el calor del secador suele resecar el cabello y provocar el indeseado frizz. Por otro lado, el aire frío permite sellar las cutículas, y el cabello se queda algo más liso. Esto no quiere decir que, si hay humedad en el ambiente, no aparezca de nuevo.

Protege el color

Desde Termix analizan que el calor del secador puede desvanecer el color del cabello, especialmente en cabellos teñidos. El aire frío ayuda a mantener el color vibrante por más tiempo, por lo que es una buena ventaja cuando nos acabamos de teñir o tenemos coloración en nuestro cabello.

Previene el daño y sus consecuencias

Los mismos expertos destacan que el calor del secador puede dañar el cabello, provocando rotura y puntas abiertas. El aire frío es mucho más suave y ayuda a prevenir el daño.

Sella la corteza del cabello

El peluquero Manuel Mon también ve ventajas en el aire frío, pues ayuda a sellar la corteza del cabello, lo que contribuye a un acabado más suave y menos frizz. Esto es especialmente importante si consideramos productos como serums o aceites capilares, que funcionan mejor cuando el cabello está sellado y protegido.

Cómo secar el pelo con aire frío

Según Termix, lo ideal es seguir estos pasos:

Lava y acondiciona: lava tu cabello con tu champú y mascarilla.

Elimina el exceso de agua: utiliza una toalla para eliminar el exceso de agua del cabello

Aplica productos: aplicar un protector térmico o un serum para proteger el cabello del calor residual.

Secado con aire frío: utiliza el secador a baja temperatura o con la opción de aire frío. Dirige el flujo de aire hacia abajo, desde la raíz hasta las puntas.

Secado final: una vez que el cabello esté casi seco, puedes utilizar la opción de aire frío para un acabado final.

Para Manuel Mon, primero asegúrate de que tu cabello esté limpio y húmedo antes de comenzar, ya que esto facilitará el proceso. Comienza secando tu cabello a una distancia de al menos 20 centímetros para evitar la acumulación de humedad.

Luego se aconseja usar un difusor si tienes el cabello rizado o bien ondulado, lo que ayudará a mantener la forma de las ondas mientras se seca. Además, es recomendable dividir el cabello en secciones para conseguir un secado más uniforme y eficiente.

El paso final es utilizar un serum o aceite capilar después del secado, para asegurarte de que tu cabello quede hidratado y brillante.

Según tipos de secadores

En el mercado hay muchas marcas de secadores que permiten que el pelo esté mejor, brillantes, sedoso y con menos frizz. Una gran parte tienen opción de aire frío, de la misma manera que tienen aire caliente. Mientras que existen otros secadores que solo cuentan con opción de aire frío porque están más avanzados y tienen más funciones tecnológicas.

Cómo cuidar el pelo para no dañarlo

Siguiendo las instrucciones de los peluqueros es posible cuidar el cabello usando herramientas de secado sin que se estropee. Lo ideal es no acercar demasiado el secador al cabello y reducir la opción de secado de aire caliente. Es verdad que, durante el invierno, si hace frío, la mejor opción es la caliente, pero es mejor no abusar.

Por otro lado, hay peluqueros que aconsejan el secado natural al aire libre. Durante los meses de verano , primavera e incluso otoño, el secador, si no es para una opción de alisado o de dar volumen a tu cabello, no es del todo necesaria.