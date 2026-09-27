Los peluqueros expertos, sobre el secado: «Es normal que tengas problemas con el pelo si te lo secas enérgicamente con la toalla»

Secarse el pelo después de la ducha parece un gesto automático, pero la forma de hacerlo puede influir en cómo queda la fibra capilar. Frotar con fuerza la toalla, retorcer la melena o dejar el cabello empapado durante mucho tiempo son hábitos que pueden favorecer roturas, encrespamiento y un acabado poco definido. El barbero Turriyo Barber ha advertido en TikTok sobre esta rutina y propone cambiarla por un secado más delicado. En este secado se continúa utilizando la toalla y el secador de pelo, pero sin utilizar la fricción y con un mejor control del proceso desde el primer momento.

Cuando el cabello está mojado resulta especialmente vulnerable a la manipulación. La Academia Americana de Dermatología explica que el pelo húmedo se rompe con mayor facilidad y recomienda tratarlo con suavidad. En lugar de frotar de un lado a otro, aconseja envolverlo con una toalla para absorber parte del agua. También recomienda utilizar temperaturas bajas o medias. Este enfoque coincide con la idea principal del vídeo de Turriyo Barber: secar despacio, sin hacer fuerza y respetando la dirección natural del peinado. La diferencia puede notarse especialmente en cabellos finos, largos, teñidos, rizados o propensos al encrespamiento.

El problema de frotar y secar el pelo con la toalla

El movimiento repetido de la toalla sobre el cabello mojado genera fricción. En una fibra ya vulnerable, esa acción puede contribuir a la rotura y aumentar la apariencia de encrespamiento. La Academia Americana de Dermatología señala específicamente que frotar el cabello para secarlo puede dañarlo. Por eso resulta preferible presionar suavemente o envolver la melena y dejar que absorba el agua.

El cabello puede perder definición

Al salir de la ducha, el pelo conserva la forma que le dan el agua, la textura y el patrón natural. Frotarlo de manera desordenada puede alterar esa disposición.

No significa que la toalla pueda “borrar” permanentemente la dirección del pelo, pero sí que el secado puede cambiar temporalmente cómo se asienta. Por eso conviene acompañar el proceso con las manos, un peine adecuado o el cepillo correspondiente a cada textura.

La importancia de no dejar el pelo demasiado húmedo

Otra recomendación del barbero es evitar que el cuero cabelludo permanezca húmedo durante demasiado tiempo. Aquí conviene hacer una precisión: la humedad por sí sola no explica la aparición de caspa.

El NHS señala que la caspa puede relacionarse con distintos factores, entre ellos determinadas levaduras de la piel y afecciones como la dermatitis seborreica. Puede producir picor y descamación, y no se debe simplemente a una higiene deficiente.

Si aparecen picor persistente, enrojecimiento o descamación intensa, no basta con cambiar la forma de secar el pelo: conviene consultar a un profesional sanitario.

Cómo utilizar bien la toalla

La mejor estrategia consiste en retirar el exceso de agua sin movimientos bruscos. Después de aclarar el cabello, se puede inclinar ligeramente la cabeza y envolver la melena con una toalla limpia y suave.

Las toallas de microfibra también pueden resultar prácticas porque permiten retirar agua con menos fricción. Una toalla suave y absorbente puede ser suficiente; lo importante es evitar movimientos rápidos, tirones y torsiones que sometan la fibra a una fricción innecesaria a diario. Cuando haya dejado de gotear, puede continuar el secado.

Qué hacer con el secador

El secador puede utilizarse sin convertirlo en enemigo del cabello. La AAD recomienda reducir la exposición al calor y escoger temperaturas bajas o medias. Mantener cierta distancia y mover el aparato evita concentrar demasiado calor en un mismo punto.

Para marcar la dirección del peinado, se puede dirigir el aire desde la raíz hacia las puntas, acompañando el movimiento con un cepillo o con los dedos. Así se controla mejor la forma y se evita revolver continuamente la fibra.

Un gesto sencillo que cambia el acabado

Secar correctamente el pelo no requiere una técnica complicada. Basta con sustituir el frotado por presión suave, retirar primero el exceso de agua y finalizar con aire templado mientras se dirige el cabello hacia la forma deseada. Este cambio puede ayudar a reducir fricción, encrespamiento y rotura, especialmente cuando se repite a diario.

El objetivo no es secar más rápido a cualquier precio, sino proteger el cabello mientras se consigue un acabado limpio, ordenado y adaptado a su textura natural.

¿Cómo secar correctamente el pelo?

Los expertos de Garnier indican que es mejor no frotar con la toalla. Recomiendan usar una toalla de microfibra e ir envolviendo el pelo con la toalla poco a poco para retirar el exceso de humedad.

También acabar con frío. Un golpe de aire frío después del aire caliente ayuda a enfriar el pelo de manera a fijar el peinado. No olvides acabar pulsando el botón de aire frío del secador.