Will Smith, actor: «La grandeza no es algo reservado para unos pocos. Existe en todos nosotros y está más cerca de lo que creemos»

Hay frases que adquieren una dimensión diferente cuando se conocen las circunstancias de quien las pronuncia. En el caso de Will Smith, una de sus reflexiones más conocidas habla precisamente de la capacidad que cualquier persona puede tener para alcanzar sus objetivos: «La grandeza no es algo reservado para unos pocos. Existe en todos nosotros y está más cerca de lo que creemos».

La frase encaja con una trayectoria marcada por la transformación. Antes de convertirse en uno de los rostros más míticos de Hollywood, Willard Christopher Smith Jr. fue un joven de Filadelfia que encontró primero en la música una vía para desarrollar su talento y que después descubrió en la televisión el camino hacia una carrera internacional.

De la música al éxito televisivo

Will Smith destacó desde joven por su facilidad para desenvolverse delante del público. Cantaba, bailaba y tenía un sentido del humor que pronto se convirtió en una de sus principales señas de identidad. Esa personalidad le llevó inicialmente hacia el mundo de la música, donde comenzó a construir una carrera que acabaría siendo el primer capítulo de su trayectoria artística.

Junto a su amigo Jeffrey Allen Townes, conocido como DJ Jazzy Jeff, formó el dúo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. El proyecto alcanzó un notable éxito comercial y permitió a Will conseguir sus primeros reconocimientos importantes en la industria musical.

El dúo llegó a vender millones de discos y consiguió dos discos de platino, además de un premio Grammy. Aquellos años sirvieron también para que Smith desarrollara una personalidad pública muy definida, basada en el humor, el desparpajo y una capacidad especial para conectar con el público.

El éxito de ‘El Príncipe de Bel-Air’

En 1990 llegó a televisión El Príncipe de Bel-Air, la serie que convirtió a Will Smith en un rostro conocido internacionalmente. El argumento partía de una situación aparentemente sencilla: un joven de Filadelfia era enviado a vivir con sus tíos, los Banks, en el exclusivo barrio de Bel-Air, en Los Ángeles.

El contraste entre el protagonista y su nueva familia permitía construir buena parte de las situaciones cómicas de la serie. Will interpretaba a un personaje que compartía con él algunas de sus principales características: carisma, sentido del humor y una enorme facilidad para desenvolverse ante las cámaras.

La ficción se emitió durante seis temporadas y alcanzó un total de 148 episodios. Su último capítulo se emitió el 20 de mayo de 1996, pero para entonces la serie ya había convertido a Smith en una de las grandes promesas de la televisión.

El reparto también contribuyó a convertir la producción en uno de los títulos más recordados de los años 90. Carlton Banks y sus particulares bailes, Hilary, Geoffrey, Ashley, Nicky, el tío Phil y la tía Viv terminaron formando parte del imaginario de toda una generación.

El salto definitivo a Hollywood

El éxito televisivo no tardó en abrirle las puertas del cine. Will Smith consiguió trasladar su popularidad de la pequeña pantalla a Hollywood, algo que no todos los actores logran con la misma facilidad.

Uno de sus primeros grandes éxitos cinematográficos fue Independence Day, película estrenada en 1996 que consolidó su posición como protagonista de grandes producciones. Poco después llegaría Men in Black, otra de las películas que contribuyeron a convertirlo en una de las estrellas más reconocibles del cine comercial.

A partir de entonces, su filmografía comenzó a incorporar títulos de géneros muy diferentes. Hitch, Soy leyenda y En busca de la felicidad son algunos de los trabajos que forman parte de una carrera en la que Smith ha combinado comedia, acción y drama.

Precisamente En busca de la felicidad mostró una faceta diferente del intérprete y le permitió optar al Oscar al mejor actor por su papel de Chris Gardner. La película, basada en la historia real de un hombre que atraviesa graves dificultades económicas mientras intenta sacar adelante a su hijo, puso el foco en cuestiones como la perseverancia y la superación.

Una carrera muy intensa

La trayectoria de Will Smith demuestra, en cualquier caso, que su carrera no ha estado vinculada a una única disciplina. Pasó de la música a la televisión y de la televisión al cine, construyendo progresivamente una posición destacada dentro de la industria del entretenimiento.

En el ámbito personal, Will estuvo casado anteriormente con Sheree Zampino, con quien tiene un hijo. Posteriormente contrajo matrimonio con la actriz Jada Pinkett Smith, con quien tiene dos hijos.

Más allá de las circunstancias que han acompañado su vida pública, aquella primera etapa en Filadelfia parece muy lejana de la imagen que terminó proyectando en Hollywood. El joven que empezó cantando y haciendo rap con su amigo acabó protagonizando algunas de las grandes producciones comerciales de las últimas décadas.

Con todo esto, su conocida frase sobre la grandeza puede leerse como una reivindicación de esa posibilidad de evolucionar. No existe una única puerta hacia el éxito ni una fórmula reservada para quienes nacen destinados a alcanzarlo. A veces, la oportunidad aparece cuando una persona decide probar, equivocarse y continuar.

Y quizá ahí reside el sentido de una reflexión que sigue resultando reconocible: la grandeza no tiene por qué estar lejos ni pertenecer únicamente a unos pocos, puede encontrarse mucho más cerca de lo que imaginamos, incluso en aquellas capacidades que todavía no hemos decidido explorar.