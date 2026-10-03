Los expertos en plagas de chinches coinciden: usar aceites esenciales está bien, pero lo más eficaz es «hacer unas barreras físicas para que no entren en casa»

Mantener la limpieza y el orden del hogar es importante no sólo para la salud física y mental, sino también para asegurar una buena convivencia diaria. Un hogar libre de ácaros e insectos, especialmente las chinches, pueden prevenir de muchas enfermedades e infecciones inesperadas que ponen en riesgo nuestro bienestar.

Según el experto en control de plagas Pello Jauregui, es de gran importancia seguir una serie de consejos para evitar que las chinches entren en nuestra casa fácilmente. Durante el programa de ‘Quédate con Ane’ de la EITB, explicó que el primer paso es identificar primero el insecto y proteger después los posibles puntos de entrada del hogar, concretamente en las mosquiteras y el sellado de grietas.

Qué hacer para evitar que las chinches entren en tu casa

El primer consejo del especialista Jauregui consiste en no actuar precipitadamente y que no cunda el pánico si aparece algún insecto aislado. «Lo primero que hay que hacer es tranquilizar al cliente, ver el entorno en el que está el insecto y cómo se comporta». Explica que las chinches voladoras pueden desprender un olor desagradable cuando son molestadas.

Una de las características de las chinches descritas por Jauregui es su mecanismo defensivo. «Su problema es que cuando nos acercamos desprende un mal olor, aunque si les dejamos tranquilos no desprenden ese mal olor», señala.

Por eso, la presencia de estos ejemplares puede ser especialmente molesta cuando aparecen dentro de una vivienda, aunque Jauregui destaca que los insectos a los que se refiere son inofensivos para las personas. El mal olor funciona como un mecanismo defensivo, por lo que manipularlos o molestarlos puede desencadenarlo.

El mejor remedio para las chinches es poner barreras físicas

Para ahuyentar las plagas de chinches de tu casa, el experto apunta la importancia de crear «unas barreras físicas para evitar que los insectos entren». Para ello es necesario «hacer unas barreras en las ventanas para que ningún insecto volador pueda entrar, basta con unas redes o unas mosquiteras. Además, hay que tapar las grietas”.

Como último remedio para acabar con estos insectos es «fumigar con un humificador» para acabar definitivamente y evitar sorpresas ajenas en tu hogar.