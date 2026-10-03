Amybeth McNulty, sobre la polémica cancelación de ‘Anne with an E’: «Me fui con la expectativa de volver»

Si eres suscriptor de Netflix, el nombre de esta serie no te dejará indiferente. Anne with an E es una producción que fue lanzada en la plataforma de streaming en el año 2017 y lo hizo junto a sus primeros siete capítulos. Una serie basada en el gran fenómeno literario de Ana la de Tejas Verdes. Así pues, el éxito no tardó mucho en llegar para la ficción, pues rápidamente se posicionó entre los proyectos más vistos del momento.

La crítica para Anne With an E era muy buena y el elenco de actores fue recibido con los brazos abiertos por parte del público. Por ello, el equipo de la plataforma de la N roja no dudó ni un segundo en renovar la producción por una segunda y tercera temporada. Sin embargo, y en el momento en el que más interesante estaba la ficción, se canceló. Un adiós tan inesperado y abrupto que pilló a todos por sorpresa. De hecho, se han llegado a recoger firmas para que se continúe con el rodaje de la serie. Y es que, si hablamos de cancelaciones de Netflix no deseadas, esta producción encabezaría la lista de víctimas.

Amybeth McNulty quiere el regreso de ‘Anne with an E’: «Lo que más me dolió fue…»

Sin embargo, parece ser que se está arrojando un poquito de luz al caso. Muchos actores de la serie han expresado su deseo de continuar rodando Anne with an E. Pequeños gestos que no han dejado indiferente. Y es que la última en incorporarse a la petición ha sido Amybeth McNulty, la actriz que daba vida en pantalla a Anne Shirley.

La actriz, que ya tiene 25 años, ha sido invitada al podcast Live A Little with Nikki Lilly y ha sido aquí donde ha contado que ha tenido conversaciones con sus compañeros de elenco sobre retomar la producción. Pues, todos están de acuerdo en regresar, al menos para una temporada, y así cerrar la serie como es debido. «Había una tristeza, pero también una comprensión», dijo sobre la cancelación de Anne with an E.

«Lo que más me dolió fue no haber podido despedirme en el set. Me fui con la expectativa de volver, y lo siguiente que recibí fue un par de cosas de mi vestuario por correo», ha contado. Pues, ni ella, como protagonista que era, se esperaba que no continuasen con el rodaje de la serie para una cuarta temporada. «La gente todavía quiere una temporada, y yo también. Hablo con el elenco todo el tiempo sobre cómo hacerlo funcionar. Todos queremos hacerlo», ha confesado.

Por lo tanto, si todo el elenco está dispuesto a continuar grabando esta maravillosa producción, podríamos decir que se ha dado un paso muy grande. Ante ello, la presentadora del pódcast le ha hablado de las millones de firmas de los fans que se han logrado recaudar durante estos años para proceder con la vuelta de la serie. Ante ello, ha animado a que vuelvan a proceder con las firmas. «Aunque fuera una película, solo quiero cerrar su historia. Hay tantos personajes que merecen algún tipo de final», ha contado con nostalgia. Por lo tanto, el destino de Anne With an E está en el aire y solamente los altos cargos tienen la potestad de darle al público y a los actores ese final que tanto ansían.