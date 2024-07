‘Anne With an E’: Moira Walley-Beckett impacta a los fans al sincerarse sobre un posible regreso

Parecía imposible, pero parece ser que las miles de firmas de los fans de Anne With an E han dado sus frutos. La aclamada serie, basada en la obra clásica de literatura infantil de Lucy Maud Montgomery, Ana la de Tejas Verdes, conquistó a los suscriptores de Netflix cuando aterrizó con su nueva adaptación.

La primera temporada de la producción fue lanzada en la plataforma de streaming en el año 2017 y lo hizo junto a sus primeros siete capítulos. El éxito no tardó mucho en llegar para la ficción, pues rápidamente se posicionó entre los proyectos más vistos del momento.

La crítica para Anne With an E era muy buena y el elenco de actores fue recibido con los brazos abiertos por parte del público. Por ello, el equipo de la plataforma de la N roja no dudó ni un segundo en renovar la producción por una segunda temporada, la cual llegó con un total de 10 episodios.

De esta manera, fue en el 2020 cuando los suscriptores de Netflix fueron testigos, por última vez, del estreno de una nueva temporada de la serie. Tras tres temporadas arrolladoras a nivel de cifras, y sin ningún tipo de explicación al respecto, el equipo informa que Anne With an E ha sido cancelada.

Un triste suceso que, desde entonces, ha dejado a los fans de la historia completamente desolados. De hecho, se han llegado a recoger todo tipo de firmas para que el medio vuelva a poner en marcha una nueva temporada de la serie. Pues, al menos, lo único que desean los suscriptores es que la ficción cuente con el gran final que se merece y que su trama no quede abierta.

Aunque nunca se ha llegado a dar una explicación precisa por parte del equipo de Netflix sobre esta cancelación, si han surgido fuertes rumores. Pues, al parecer, todo se habría producido debido a que, al ser una coproducción entre Canadá, Netflix y CBC, comenzaron a surgir problemas sobre su distribución.

Al ser transmitida en formato de streaming, la serie perdió audiencia en su formato televisivo. Una situación que perjudicó gravemente las ganancias de la CBC, por lo que terminó siendo cancelada. Cuatro años han pasado desde que Anne With an E emitió por última vez sus episodios, pero los seguidores no han perdido la fe.

Moira Walley-Beckett, sorprende a los fans de Anne With an E

Hace tan solo unos días, la escritora y productora Anne With an E, quien trabajó en la creación de las temporadas de la serie de Netflix, publicó un comunicado en su perfil de Instagram. A través de un post, Moira Walley-Beckett reveló que la espera está apunto de llegar a su final.

«Para mi familia de Anne With an E: ¡Yo también os he echado de menos!», reza en la imagen publicada junto a una flor violeta. «Lo diferente no es malo, solamente no es lo mismo», agrega. Unas palabras muy reveladoras con las que ha despertado la ilusión entre los fans, y no es para menos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Moira Walley-Beckett (@moirawalleybeckett)

«Cuento historias. Llevo contando historias mucho, mucho tiempo. Es lo que hago. Luego te las ofrezco a ti. Con amor», escribió Moira Walley-Beckett junto a la publicación. De momento, la productora no ha dado más detalles al respecto, pero sus palabras no han dejado indiferente a nadie.

Es la primera vez en años, que un miembro de la producción deja caer que la serie regresará. Eso sí, ya lo advirtió Moira Walley-Beckett, no será igual. Probablemente regresen con otro elenco, lo hagan en otra plataforma de streaming o realicen severos cambios.