Netflix cancela por sorpresa una de sus series más exitosas, tras dos temporadas

Día triste para los suscriptores de Netflix. La popular plataforma de streaming se ha mostrado muy radical en cuanto a cancelar ficciones de su catálogo se refiere. Ahora la siguiente en sumarse a la lista, para sorpresa de todos, ha sido una que tantas alegrías le ha dado: Sombra y Hueso.

Conocida en su nombre original como Shadow and Bone, la producción está basada en la exitosa saga literaria que le da nombre. Su primera temporada llegó el pasado 2021, momento en el que los suscriptores pudieron disfrutar de la historia de Alina Starkov, la Invocadora del Sol.

El éxito de la producción fue evidente, tanto, que no tardó en posicionarse en el top 10 global de las ficciones más vistas. La segunda temporada se hizo de rogar, pero aterrizó el pasado mes marzo. Aunque en las primeras semanas la serie flojeó un poco en su número de reproducciones, al final terminó saliendo a flote y contó con grandes críticas.

Cuando una ficción funciona en Netflix, los altos cargos del equipo no tardan en dar luz verde a nuevos episodios. Sin embargo, y desafortunadamente, eso no sucedió con Sombra Hueso. Pues, no ha sido sino hasta ahora cuando se ha revelado que no contará con más capítulos. Una situación que se podría haber visto influenciada, también, por la polémica huelga de guionistas que está afectando a la industria.

Debido a ello, y como era de esperarse, los fans de la serie no han dudado en mostrar su pesar por la triste noticia. Una cancelación radical donde los suscriptores no han podido evitar acordarse de la cancelación inesperada que ha llevado la plataforma con producciones que no se posicionaron nada mal, entre ellas, Rebelde, Anne with an E, Bienvenidos a Edén, 1899, etc.