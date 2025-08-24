Real Oviedo – Real Madrid, en directo online: alineación, dónde verlo en TV y última hora del partido de Liga hoy en vivo gratis

El Real Madrid visita el Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo en este apasionante encuentro de la segunda jornada de la Liga. Tanto los asturianos como los de Concha Espina irán con todo para tratar de sumar tres puntos, pero este choque promete tenerlo de todo, ya que la motivación de los carbayones será total al volver a jugar en su casa en la primera división del fútbol español. En la web de DIARIO MADRIDISTA te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Oviedo – Real Madrid.

Real Oviedo – Real Madrid, en directo

Así está la Liga

El Real Madrid consiguió ganar su primer partido frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu por 1-0 con el solitario gol de Kylian Mbappé, que llegó desde el punto de penalti. Ahora los de Xabi Alonso necesitan ganar para seguir con su pleno de victorias y empatar a puntos a un Barcelona que ha conseguido dos triunfos -Mallorca y Levante-. Por su parte, otro de los favoritos a luchar por el título, el Atlético de Madrid, volvió a pinchar y hasta el momento sólo ha conseguido un puntito, lo que le sitúa en la zona baja de la tabla.

Duelo de históricos

Hace años que el fútbol español echaba de menos al Real Oviedo en la máxima categoría de nuestro país y finalmente los asturianos han conseguido ese tan ansiado ascenso. Ahora su intención es conseguir mantener la categoría y poco a poco ir consolidándose en la primera división como logró hacer antaño. De hecho, el club asturiano ha corrido serio riesgo de haber desaparecido y el Real Madrid, consciente de su grandeza, quiso ayudar a que se salvase. Es por ello que hoy también el partido toma una dimensión especial, además de que dos clubes históricos de la Liga se vean las caras después de muchos años.

Partidazo en el Carlos Tartiere

¡¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la web de DIARIO MADRIDISTA!! Aquí te narraremos en directo, streaming y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Oviedo – Real Madrid que corresponde a la jornada 2 de la Liga y que se disputa en el Carlos Tartiere de la ciudad asturiana. Ambos equipos saldrán con todo para intentar sumar los tres puntos, con los locales intentando darle una alegría a su afición, que no tienen mejor rival para celebrar su regreso a la máxima competición continental.