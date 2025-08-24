Real Oviedo – Real Madrid, en directo online: alineación, dónde verlo en TV y última hora del partido de Liga hoy en vivo gratis

Real Madrid
El Real Oviedo - Real Madrid corresponde a la jornada 2 de la Liga y se jugará en el Carlos Tartiere
El Real Madrid busca su segundo triunfo de la temporada y así poder igualar al Barcelona
Vinicius
Xabi Alonso ha tomado la decisión de dejar hoy al brasileño en el banquillo, por lo que tendrá que esperar su oportunidad en el segundo acto. El motivo por el que no juega Vinicius.
Un homenaje
El Real Oviedo celebrará un homenaje para el fútbol modesto antes del inicio de este partidazo frente al Real Madrid de la jornada 2 de la Liga.
Once del Real Oviedo
También se ha conocido ya el once con el que el cuadro carbayón tratará de dar la sorpresa ante el conjunto de Chamartín. Esta es la alineación oficial del Real Oviedo contra el Real Madrid hoy: Aarón; Luengo, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Nacho Vidal, Ilic, Dendoncker, Chaira; Rondón.
El gesto del Real Madrid
El conjunto asturiano estuvo a punto de desaparecer y el club de Concha Espina puso su granito de arena para intentar que continuase existiendo. Así fue la ayuda del Real Madrid al Oviedo.
Dónde ver por TV el Real Oviedo – Real Madrid
Este frenético Real Oviedo – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn, que es de pago, por lo que en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis la narración de todo lo que suceda en el Carlos Tartiere.
Alineación del Real Madrid hoy
Ya conocemos a los once escogidos por Xabi Alonso para tratar de conquistar el Carlos Tartiere y hay novedades con Vinicius, que se queda en el banquillo. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Oviedo: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé, Rodrygo.
Locura en Oviedo
El Real Madrid ha recibido un caluroso recibimiento en Oviedo en su regreso a la localidad asturiana. La locura con el Real Madrid.
A qué hora es el partido del Real Madrid hoy
La Liga programó este apasionante Real Oviedo – Real Madrid en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Una hora y media
Está todo listo ya en el Carlos Tartiere para este partidazo entre dos clubes históricos de nuestro país. En unos momentos anunciaremos las alineaciones del Oviedo y Real Madrid.
El Real Madrid visita el Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo en este apasionante encuentro de la segunda jornada de la Liga. Tanto los asturianos como los de Concha Espina irán con todo para tratar de sumar tres puntos, pero este choque promete tenerlo de todo, ya que la motivación de los carbayones será total al volver a jugar en su casa en la primera división del fútbol español. En la web de DIARIO MADRIDISTA te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Oviedo – Real Madrid.
Así está la Liga
El Real Madrid consiguió ganar su primer partido frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu por 1-0 con el solitario gol de Kylian Mbappé, que llegó desde el punto de penalti. Ahora los de Xabi Alonso necesitan ganar para seguir con su pleno de victorias y empatar a puntos a un Barcelona que ha conseguido dos triunfos -Mallorca y Levante-. Por su parte, otro de los favoritos a luchar por el título, el Atlético de Madrid, volvió a pinchar y hasta el momento sólo ha conseguido un puntito, lo que le sitúa en la zona baja de la tabla.
Duelo de históricos
Hace años que el fútbol español echaba de menos al Real Oviedo en la máxima categoría de nuestro país y finalmente los asturianos han conseguido ese tan ansiado ascenso. Ahora su intención es conseguir mantener la categoría y poco a poco ir consolidándose en la primera división como logró hacer antaño. De hecho, el club asturiano ha corrido serio riesgo de haber desaparecido y el Real Madrid, consciente de su grandeza, quiso ayudar a que se salvase. Es por ello que hoy también el partido toma una dimensión especial, además de que dos clubes históricos de la Liga se vean las caras después de muchos años.
Partidazo en el Carlos Tartiere
Aquí te narraremos en directo, streaming y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Oviedo – Real Madrid que corresponde a la jornada 2 de la Liga y que se disputa en el Carlos Tartiere de la ciudad asturiana. Ambos equipos saldrán con todo para intentar sumar los tres puntos, con los locales intentando darle una alegría a su afición, que no tienen mejor rival para celebrar su regreso a la máxima competición continental.
La equipación
Hoy el Real Madrid jugará con una equipación especial, ya que usará la camiseta blanca y el pantalón negro. Este es el motivo.