Oviedo – Real Madrid: examen en el Tartiere

El Carlos Tartiere vuelve a vestir sus mejores galas para recibir al Real Madrid más de dos décadas después. El Oviedo se estrenará ante su afición en su vuelta a Primera recibiendo a los hombres de Xabi Alonso (21:30 horas) en un estadio que estará lleno y que tiene ganas de vivir una fiesta. La locura por ver este encuentro en la capital del Principado es máxima, lo que ha provocado que la reventa se dispare alcanzando precios desorbitados como los 1.600 euros por una entrada.

El Real Madrid llega a este encuentro tras ganar en el debut liguero a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Un gol de penalti de Mbappé en la segunda mitad fue suficiente para que los de Xabi Alonso comenzaran su andadura en el campeonato nacional con tres puntos que, sin duda, eran muy importantes. A los blancos les faltó frescura en ataque, pero se pudo ver un equipo tremendamente sólido que controló el encuentro a su antojo.

Los blancos llegan a este duelo con la intención de mejorar la fluidez ofensiva tras el encuentro contra Osasuna. Xabi Alonso y su cuerpo técnico están convencidos de que el paso de las semanas irá aportando más claridad de ideas en ataque, lo que ayudará a los blancos a generar más ocasiones y a ganar los partidos con más autoridad. No obstante, lo más importante en estos momentos para el donostiarra es ser sólidos atrás y un equipo en mayúsculas.

Mastantuono puede ser la novedad

En cuanto al once del Real Madrid, la gran novedad de los blancos contra el Oviedo puede ser la presencia de Franco Mastantuono en el costado diestro del ataque. El argentino sigue creciendo día a día en Valdebebas y Xabi Alonso podría darle la oportunidad de empezar de inicio ante los asturianos, lo que llevaría a Brahim Díaz a empezar en el banquillo. Rodrygo también será suplente, pero tendrá minutos con el devenir del encuentro.

El resto del equipo será el esperado. Courtois estará bajo palos, mientras que en defensa jugarán Trent, Militao, Huijsen y Álvaro Carreras. En el centro del campo jugarán Tchouaméni, Valverde y Arda Güler. Y en ataque, Mbappé y Vinicius son fijos, mientras que Mastantuono podría ser la novedad.

Una fiesta en el Tartiere

Veljko Paunovic podrá contar para este partido con los tres últimos fichajes del Oviedo: el central marfileño Bailly, el mediocentro belga Dendoncker y el extremo croata Brekalo; de todos ellos, todo apunta a que Dendoncker será el único presente en el once inicial.

El entrenador carbayón pierde por sanción a Alberto Reina y sigue sin poder contar con el lesionado Lucas Ahijado, pero recupera al argentino Santiago Colombatto, pieza clave del ascenso y que, tras completar la primera semana de pretemporada, estuvo un mes entrenando en solitario debido a unas molestias físicas.

Todo indica que David Costas, sancionado en el debut liguero, entrará en el eje de la zaga en detrimento de Luengo, mientras que Salomón Rondón cuenta con muchas papeletas para repetir en la delantera debido a la enfermedad del uruguayo Fede Viñas.

En la primera jornada del campeonato liguero, el Oviedo cayó por 2-0 en la casa del Villarreal, en un partido condicionado por el penalti fallado por Salomón Rondón con 0-0 y la expulsión de Alberto Reina antes de la media hora, también con el empate sin goles en el marcador.

Oviedo – Real Madrid: posibles onces