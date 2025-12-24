El Real Madrid pide comprobar las auditorías y la investigación interna del Barcelona del ‘caso Negreira’

El Real Madrid sigue convencido de que aún no se ha descubierto todo lo que hay detrás del ‘caso Negreira’. Conscientes de que las declaraciones de Joan Laporta no son lo suficientemente consistentes para justificar los 8,4 millones de euros que pagaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el club blanco está más dispuesto que nunca a llegar hasta el fondo de este asunto.

Considera que la relación entre el club azulgrana y el colectivo arbitral alteró la competición, por lo que ha querido hacer una nueva petición al al juez instructor de la investigación: ver todas las auditorías e informes que se realizaron todos esos años y acceder a los más de 600 documentos aportados por el Barça con el fin de conocer la investigación interna del club culé y comprobar si los pagos de millones de euros estaban justificados. En otros palabras, enseñar todos los papeles y aclarar definitivamente qué se pagó y por qué. Una información que ha venido del ex árbitro Estrada Fernández, quién vivió toda la etapa cuando Enriquez Negreira estaba en el cargo.

Según el escrito que ha compartido en redes sociales, el Real Madrid ha solicitado los informes de due diligence y auditorías de forensic realizados por el FC Barcelona entre 2010 y 2021 con empresas externas KPMG, PWC, Deloitte y Kroll. Además, el Real Madrid solicita a través de representación procesal para un plazo máximo de diez días la siguiente aportación:

-Los presupuestos elaborados entre los años 2010 y 2018, específicos del Área Deportiva y generales del club, en los que figuren contemplados y previstos los pagos a realizar a las entidades Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccerman, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L y Radamanto, S.L., con expresión de los autores de tales documentos y los receptores de los mismos dentro de la estructura del FC Barcelona.

– Las auditorías internas realizadas en el F.C. Barcelona entre los años 2010 y 2018 en las que figuren identificados, analizados y validados los pagos realizados a las entidades Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. y Radamanto, S.L., con expresión de los autores de tales documentos y los receptores de los mismos dentro de la estructura del F.C. Barcelona.

– Las cuentas anuales y los correspondientes informes externos de auditoría independiente referidos a las mismas que fueran formuladas y aprobadas por el F.C. Barcelona entre los años 2010 y 2018.

– Las actas de las reuniones del Comité de Tax Governance de la entidad en las que figuren haberse analizado desde una óptica fiscal los pagos realizados a las entidades Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. y Radamanto, S.L.

– Que se requiera a la entidad Camps Legal Advisors, S.L.P.40, a través de la Sección de Policía Judicial de la VII* Zona de la Guardia Civil, para que aporte, para su incorporación al procedimiento, todas aquellas comunicaciones y reclamaciones extrajudiciales o judiciales que en nombre de Dasnil 95, S.L. y/o de D. José María Enríquez Negreira dirigió al F.C. Barcelona y la RFEF, aportándose otra documentación que le hubiese sido falicitada por Dasnil 95, S.L y/o por D. José María Enríquez Negreira en relación a las reclamaciones cursadas.