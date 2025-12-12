Laporta se lava las manos con los pagos a Negreira: «Es un servicio que heredé»

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha alegado este viernes en el Juzgado que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes y ha asegurado que «en absoluto» los árbitros les favorecieron, ya que tenían un equipo que era un «ejemplo en el mundo».

Según han informado fuentes judiciales, Laporta ha comparecido como testigo durante cerca de una hora ante la jueza de Barcelona que investiga los pagos de 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre los años 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier.

Laporta, quien estuvo imputado en la causa aunque se le acabó archivando por prescripción, ha explicado que estos pagos a los Negreira -con los que no ha hablado nunca, ha precisado- eran una situación «heredada» de directivas anteriores y que desde el área deportiva el club le dijeron que era necesario seguir haciéndolos por la utilidad de los informes sobre árbitros y sobre jugadores que podían interesar al club.

«Pagamos por informes, en ningún caso para que favorecieran al Barça. El Barcelona, en aquel momento, era la admiración del mundo. Un ejemplo y una referencia futbolística. No necesitábamos favor alguno», señaló el presidente culé ante la jueza.

«De hecho, yo ni conozco a Negreira ni a nadie de su entorno. Jamás tuve relación con ellos. Heredé esos pagos, pregunté a la dirección deportiva y nos dijeron que siguiéramos adelante con los informes. No tenemos informes de la primera etapa porque cada cinco años se destruyen», aseguró Joan Laporta en el Juzgado.

Ante la jueza también han comparecido como testigos, por videoconferencia, los ex entrenadores del Barça Luis Enrique Martínez (2014-2017), que ha asegurado que no tenía conocimiento de estos informes, y Ernesto Valverde (2017-2020), que ha afirmado que no había visto nunca los informes, que no sabe si existen y que igualmente le daba igual porque no los hubiese utilizado.

Al igual que Laporta, tanto Valverde -actualmente en el Athletic Club de Bilbao- como Luis Enrique -al frente del PSG francés-, han sostenido ante la jueza que en su etapa en el FC Barcelona nunca se sintieron beneficiados por los árbitros.