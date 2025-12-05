La «libertad» del Barcelona de la que habla Laporta: pagos a árbitros, cautelares del Gobierno…

Joan Laporta regresó este jueves con su discurso contra el Real Madrid, del que dice «representa el poder» frente a un Barcelona que representa «la libertad». El presidente culé volvió a tirar de populismo para atacar a su máximo rival, volviendo a sacar el tema del franquismo, poder y democracia como contraposición entre un club y otro.

«No sé si se hacen negocios en el palco del Bernabéu. Hay poder. Aquí es otra historia, estamos más por la democracia y la libertad», llegó a decir también Joan Laporta, que se limitó a decir que tiene «una relación correcta y cordial» con Florentino Pérez.

Así, Laporta explicó que el Barcelona es el equipo de la «libertad», en referencia a que ellos están con la «democracia». Un Laporta que tiene varios escándalos en su historial, especialmente el del caso Negreira, que engloba a varias etapas de presidentes en el Barcelona, pero también la suya.

La «libertad» de la que habla Joan Laporta bien puede ser la de pagar millones de euros a los árbitros, concretamente a su vicepresidente, José María Enríquez Negreira, al que durante 17 años estuvieron pagando cuando tenía ese cargo. El escándalo, uno de los grandes en el fútbol español en toda su historia, se sigue investigando, pero la realidad es que el Barcelona estuvo pagando al número 2 de los árbitros.

Otra «libertad» fue los favores de la Liga de Tebas al Barcelona de Joan Laporta en los últimos años, desde inscripciones al fair play pasando por las famosas palancas, con un dinero que venía y se iba o que nunca llegaba. También tuvo el Barcelona esa «libertad» para poder inscribir jugadores cuando su situación económica no era la apta.

Otra de las «libertades» de Laporta fue el enorme favor que tuvo por parte del actual Gobierno de España en el caso de Dani Olmo. El Barça fue incapaz de inscribir al jugador español en tiempo y forma el pasado 31 de diciembre, no podía jugar (tampoco con España) al perder la ficha federativa, pero de repente -y en un caso sin precedentes- el CSD, que depende del Gobierno, apareció con una medida cautelar para que pudiera jugar Dani Olmo, algo que también ahorraba una posible multa millonaria al Barcelona.