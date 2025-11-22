Laporta defiende a Tebas ante el expediente del TAD: «No es buena noticia, no me acabo de fiar»

Joan Laporta defiende a Javier Tebas. Horas después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abriera un expediente al presidente de la Liga por desvelar información confidencial del Barcelona, el presidente del equipo culé le defiende a pesar de que el asunto -grave- por el que se expedienta a Tebas tenga que ver con el propio FC Barcelona.

«No creo que sea una buena noticia en estos momentos», ha dicho Joan Laporta este sábado, un día muy importante para él y para el Barcelona porque el club azulgrana vuelve al Camp Nou tras 909 días. Para el presidente culé, «no es buena noticia» este expediente del TAD «porque la relaciones con la Liga cada vez son más normales». Así, Laporta confirma su buena relación actual con Tebas pese a todos los desencuentros que han tenido.

Precisamente uno de los roces que tuvieron fue a raíz del asunto por el que ahora el TAD expedienta a Javier Tebas. El presidente de la Liga desveló información confidencial del Barcelona por el asunto de los palcos VIP del Camp Nou cuando había una guerra de comunicación y mediática entre la Liga y el Barcelona por la inscripción de Dani Olmo.

«La divulgación de informaciones confidenciales aportadas por el F.C. Barcelona en el marco del sistema de control económico regulado en las NE supone un incumplimiento del deber de confidencialidad que dichas normas establecen», reza el escrito del Tribunal Administrativo del Deporte.

Con ello, y siendo el Barcelona el perjudicado por esa actitud de Tebas (que después borró el comunicado en el que daba esa información confidencial), ahora Laporta defiende al presidente de la Liga al defender que las relaciones son «normales»: «Estos intentos de echar al presidente de la Liga no sé de dónde vienen, no me acabo de fiar».

Además, Joan Laporta expresa que «esto lo ha impulsado un grupo, no sé concretamente quiénes son. En su día nosotros hablamos con el presidente de la Liga y esta cuestión quedó resuelta». Para ser más exactos, la denuncia la presentó Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE), que llevó su queja al CSD, que a su vez la mandó al Tribunal Administrativo del Deporte.

El Tribunal tiene tres meses para resolver el expediente ya abierto y hay que recordar que Tebas ya está amonestado (también expedientado) por el asunto de CVC, al no informar a tiempo sobre ese acuerdo, tras una denuncia en ese caso del Real Madrid. Entre las posibles sanciones a las que se expone el presidente de la Liga está la amonestación pública, la inhabilitación temporal o la más grave, la destitución inmediata.