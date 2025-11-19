La pinza Ceferin – Laporta ya beneficia al Barcelona

La buena sintonía entre Aleksander Ceferin y Joan Laporta empieza a dar sus frutos. Las dos partes, UEFA y Barcelona, han acercado posturas en los últimos tiempos, después de la fractura provocada por la Superliga, y ahora el club azulgrana ve sus frutos. Después de que no se les sancionara de forma deportiva por saltarse el fair play financiero, rebajándoles además una multa de 80 millones a 60, de los que sólo pagaron finalmente 15, llega otro favor. Ahora, el organismo continental les da luz verde para volver al Camp Nou en plena fase de liga de la Champions League, pese a que su normativa lo prohíbe.

La regla en ese aspecto es clara. Salvo causa mayor, no se permitirá que un equipo cambie de estadio durante la misma ronda. Es decir, si el Barcelona comenzó jugando la fase de liga Champions en un estadio –el Olímpico de Montjuic– no puede cambiarlo, salvo que, por motivos de fuerza mayor –catástrofes naturales, clausura por riesgo de derrumbe, etc.– se vea obligado a ello. Pero, como viene siendo habitual, con el Barça se ha hecho una excepción.

El club vuelve a verse beneficiado. Esta vez, es UEFA quien decide saltarse su propio reglamento para complacer los intereses del Barcelona. Una vez que han recibido la licencia de primera ocupación y que han confirmado que volverán al Camp Nou, volverán en competición continental a él, el 9 de diciembre contra el Eintracht Frankfurt.

De esta manera, el conjunto azulgrana, una vez que ha terminado dos de las fases de la obra –la 1A y la 1B– volverán con poco más de 30.000 espectadores al Camp Nou. Algo que les ha permitido, en un hecho insólito, la UEFA. El organismo que dirige Ceferin muestra de esta forma su acercamiento y favor al conjunto catalán, aliado desde hace unos meses en el intento de frenar la Superliga.

Este cambio de normativa ya se dejó ver de manera insólita cuando el Barcelona esperaba a que se aprobara la licencia de ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona. De cara al partido ante el PSG, de la jornada 2 de la fase de liga, cuando el club ya había jugado el primer encuentro como local en Montjuic, la propia UEFA llegó a decir que se disputaría en el Camp Nou. Sin embargo, el consistorio no dio su aprobación al regreso al estadio, por lo que finalmente se celebró en el estadio olímpico.

Ahora, cuando el Barcelona ha anunciado que volverá en Liga frente al Athletic, la UEFA aprueba también el cambio de estadio. Algo que va contra su propia normativa y que siembra un peligroso precedente, puesto que no hay motivos para decir que no a cambios en el futuro por motivos de capacidad u cualquier otro. Contra el Eintracht, el Barça volverá al Camp Nou en Champions, lo que demuestra que los lazos entre Ceferin y Laporta son muy estrechos.