La UEFA se pliega ante el Barcelona y le permite volver al Camp Nou en plena fase liga de la Champions

La UEFA también da el ok al Barcelona para volver al Camp Nou. El máximo organismo europeo le ha permitido al club catalán cambiar de estadio en plena fase liga, a pesar de que habían comenzado jugando en Montjuic. Este miércoles el Barça ha comunicado que jugará el partido contra el Eintracht Frankfurt, el próximo martes 9 de diciembre a las 21:00 horas, en el Camp Nou. Por tanto, el próximo partido en casa del conjunto azulgrana en Europa ya será en su remodelado estadio.

Se supone que, según las normas de la UEFA no se puede cambiar de estadio durante la fase liga. Es decir, que si empiezan jugando en Montjuic tienen que terminar jugando en Montjuic. Sin embargo, el organismo que preside Aleksander Ceferin ha hecho una excepción con el Barcelona y le ha permitido cambiar Montjuic por el Camp Nou en plena fase liga.

En septiembre, cuando el club pidió jugar en Montjuic al ver que no llegaban a tiempo con las obras para jugar la Champions en el Camp Nou, la UEFA les dio permiso al considerar que el motivo del cambio era de peso. Ahora, con todos los permisos ya concedidos para reabrir el estadio, el organismo ha cumplido con lo acordado en su momento y le permite jugar lo que queda de fase en un campo diferente al que estaba jugando.

En su comunicado, el FC Barcelona «informa de que el sexto partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del martes 9 de diciembre, a las 21:00 horas, contra el Eintracht Frankfurt, se disputará en el Spotify Camp Nou».

«Esta decisión llega después de obtener la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que permite ampliar el aforo e incluye toda la zona de Lateral, sumándose a la licencia ya concedida de la Fase 1A —que comprende Tribuna y Gol Sur—, y se hace efectiva después de que la UEFA haya aceptado la petición al considerar que se cumplen todos los requisitos necesarios», añade.

«En los próximos días, el club informará sobre la salida a la venta de entradas para el partido. Recordamos que, para todos los socios y socias que hayan adquirido el Pase Temporada 2025/26, este partido ya está incluido. Tal como se comunicó anteriormente, el Club impulsó el pasado mes de octubre un único Pase, vigente hasta final de temporada, que ha permitido el acceso al Spotify Camp Nou y que da derecho a asistir a todos los partidos oficiales del primer equipo masculino disputados en el Spotify Camp Nou a partir de la jornada 13 de Liga (22 de noviembre de 2025), incluidos los de LaLiga EA Sports, Copa del Rey y UEFA Champions League», continúa el escrito oficial.

En última instancia, desde la entidad azulgrana festejan la decisión de la UEFA de permitirles volver al Camp Nou: «El FC Barcelona celebra poder volver a competir en su estadio y continuar avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou». Cabe recordar que su regreso oficial a Les Corts se producirá este sábado contra el Athletic Club en Liga.