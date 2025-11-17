Oficial: el Barcelona volverá al Camp Nou este sábado contra el Athletic

El Barcelona volverá de una vez por todas a jugar un partido en el Camp Nou. Lo hará este sábado a las 16:15 horas en el partido de Liga contra el Athletic Club después de que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y el campeonato hayan dado su visto bueno al club azulgrana. Después de años de polémicas e intentos frustrados y el equipo de Hansi Flick podrá volver a jugar en su estadio ante su afición. O una parte de ella.

El Barça ha obtenido la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1b, por lo cual podrán entrar al recinto 45.401 espectadores. Los próximos partidos del equipo culé en su casa son el de este sábado contra el Athletic, Deportivo Alavés (29 de noviembre), Atlético de Madrid (2 de diciembre) y Eintracht Frankfurt (9 de diciembre).

Hem somiat el retorn. Ara el vivim.

Tornem a casa. Tornem a l’Spotify Camp Nou 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/P6WDZxOZh2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 17, 2025

A este último se ha referido el club azulgrana en un extenso comunicado: «En cuanto a la Champions, se está trabajando conjuntamente con la UEFA para poder disputar el partido contra el Eintracht en el Camp Nou, ya que se cumplen los requisitos necesarios, aunque todavía se está a la espera de recibir la confirmación definitiva».

Con el anuncio del regreso, el Barça aclara también cómo se llevará a cabo el proceso de ventas exprés para el choque ante el conjunto vasco: «La preventa de entradas para socios y socias para el partido contra el Athletic se activará hoy a las 16:00, mientras que mañana, a las 16:00, se abrirá la venta de entradas para el público general. Además, hoy también se abre la venta de entradas VIP para todo el mundo».

El Barça vuelve al Camp Nou

«Es importante recordar que, durante toda la temporada 2025-26, mientras continúen las obras y el acceso al estadio sea posible solo con aforo parcial, se mantendrá en suspenso la condición de abonado del Camp Nou. Esta suspensión se mantendrá hasta que sea posible volver a celebrar partidos con aforo completo», concluye el comunicado.