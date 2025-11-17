Otro ridículo del Barça con el Camp Nou: ni estadio ni venta de entradas a seis días del Athletic

El regreso del Barça al Camp Nou sigue siendo un completo misterio para todo el mundo. A pesar de la buena acogida en el entrenamiento a ‘puertas abiertas’ a principios de noviembre, Joan Laporta puso en el horizonte una apuesta que cada vez está más cerca de incumplirse: «Tendrá lugar el 22 o 29 de noviembre», dijo en plena euforia para ponerse al barcelonismo en el bolsillo. Pero, a seis días de jugar la primera fecha, no hay ni rastro de que sean una realidad sus palabras.

Durante los últimos meses ha ido posponiendo la fecha ante la incapacidad de previsión de obtener las licencias del Ayuntamiento. El objetivo es obtener esta semana el permiso de ocupación 1B para poder acoger hasta 45.000 espectadores, aunque el deseo siempre ha sido llegar a tiempo contra el Athletic este 22 de noviembre. Ni se pueden comprar entradas, ni la Liga tiene publicado el lugar del partido…ni la directiva azulgrana sabe qué pasará. En una reunión celebrada esta misma mañana barajan la opción de seguir jugando en Montjuic, algo que querían evitar para volver a faltar a su promesa.

El Barça, pendiente del Ayuntamiento de la segunda licencia

El Barcelona ya entregó toda la documentación al consistorio para abrir el lateral, pero aún no hay noticias de que haya aprobación oficial para que se ponga todo en marcha. Y, en caso de que saliera adelante en las próximas horas, apenas habría tiempo para notificar a socios y aficionados para activar todo el operativo con tan poco tiempo de margen. Es por ello que la opción de hacerlo en la segunda fecha propuesta por Laporta, el 29 de noviembre ante el Alavés, oposita como el aplazamiento más sensato.

Ya son más de dos años sin poder jugar en el Camp Nou y cada aplazamiento es un jarro de agua fría para unos jugadores y una afición que piden a gritos cada semana volver, aunque aún no esté terminado. En el Barça consideran que será un factor clave para la pelea de títulos esta temporada, donde podrían contar con mayor acogida y un plus de moral en partidos clave del curso como la Champions. Durante el parón han acelerado la maquinaria, pero la última palabra la tiene el Ayuntamiento, que sigue meditando si cumple con las medidas de seguridad necesarias para concentrar el aforo que buscan.