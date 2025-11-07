El Barcelona regresa al Camp Nou: así fue el entrenamiento a puerta abierta con 23.000 aficionados

El Barcelona abrió las puertas del Camp Nou al público 900 días después de su último partido allí. Las puertas del nuevo estadio blaugrana, en plena reforma, abrieron para que 23.000 aficionados pudiesen disfrutar de un entrenamiento a puerta abierta del equipo de Hansi Flick de cara a preparar el duelo contra el Celta de Vigo del próximo domingo. Una prueba en toda regla para la entidad que preside Joan Laporta para comprobar que los accesos funcionan y poder disputar su primer partido a finales de noviembre.

Por fin regresó el Barcelona al Camp Nou, pensarán todos los culés. No fue para un partido, pero el regreso se produjo. El primer partido oficial tendrá que esperar hasta finales de este mes: el día 22 contra el Athletic o el 29 frente al Alavés.

El Barcelona realizó un entrenamiento a puerta abierta ante 23.000 aficionados para probar que todo funciona a la perfección en el nuevo Camp Nou. Y así fue. Los culés estaban eufóricos. Desde noviembre del año pasado lleva el club azulgrana prometiendo un regreso que ha tardado mucho más de lo esperado. La luz ya se ve al final del túnel para el Barça.

El himno del Barcelona sonó por megafonía a todo volumen cuando los jugadores del equipo culé saltaron al césped del Camp Nou. Una vez sobre el terreno hubo foto de equipo y la fiesta era total. La tribuna y uno de los fondos eran los únicos abiertos para los aficionados en esta prueba de accesos para el nuevo estadio blaugrana. Una de las novedades del entreno fue ver a Joan García ejercitándose junto al grupo. Es la primera vez que pisa el Camp Nou como profesional.