El Barcelona se llevó un regalo en Brujas, después de que le anularan el cuarto gol al conjunto belga por una surrealista falta de Vermant sobre Szczesny. El portero polaco se recreó con el balón, intentó recortar al jugador del conjunto belga, que se tira sin tocarle, y cuando el meta intentó darse la vuelta, chocó con él. En un primer momento dieron el gol, pero tras consultar con el VAR, pitaron el leve contacto que, además, fue provocado por el portero azulgrana.

La jugada fue de lo más surrealista y evitó la victoria del Brujas por 4-3. En ese momento, el Barça buscaba el gol de la victoria, pero se encontró con un nuevo gol en contra. Todo, por un error de Szczesny. Sin embargo, el meta se giró en un intento de recorte a Vermant que le salió mal. Acabó impactando con su pie en el giro con la rodilla del belga y se fue al suelo, dejando al delantero con todo a favor para marcar a placer.

✖️ Gol anulado al Brujas en tiempo añadido por falta sobre Szczesny.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/MRDWUjM479 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 5, 2025

Pero entonces entró el VAR para rescatar al Barcelona. El conjunto blaugrana se vio favorecido por la decisión de anular un gol que sí que debió subir al marcador. No fue la única acción en la que entró, puesto que instantes antes lo había hecho ya. El colegiado había tenido que revisar un penalti señalado sobre Forbs que, en ese caso, estaba mal pitado, por lo que la intervención del VAR fue válida.

Penalti anulado sobre Forbs

En el minuto 71 del Brujas-Barcelona se vivió un momento de lo más trascendental. Anthony Taylor señalaba penalti de Alejandro Balde sobre Carlos Forbs que dejaba al conjunto belga en disposición de poner el 4-2 en el marcador. Sin embargo, el VAR entraba en acción para acudir al rescate del Barça y anular una pena máxima que bajo ningún concepto fue. El delantero belga, que había marcado antes un doblete y asistido en el tercero, es quien hace falta a Balde.

El defensa culé va buscando el balón en el área y es su rival quien choca con su pie y cae. Taylor no dudó y señaló penalti a favor del Brujas, pero estaba equivocado. Por ello, desde el VAR le llamaron para que revisara la acción en el monitor y una vez que comprobó que el contacto se produce por parte de Forbs, anuló el penalti. De lo contrario, el Brujas podría haber puesto el cuarto gol en el marcador.

Sin embargo, minutos después, Lamine Yamal empataba el partido a tres. El internacional español conseguía mantener las esperanzas del Barcelona de sacar los tres puntos de Bélgica, en un partido que se había puesto cuesta arriba y que pudo ponerse incluso peor, si Taylor no llega a hacer caso al VAR y hubiera mantenido su decisión en el penalti.

Forbs había sido la gran revolución del encuentro hasta ese momento. El delantero portugués había embrujado por completo al Barcelona, regalando en los primeros minutos el 1-0 a Tresoldi y rompiendo el empate hasta en otras dos ocasiones, con el 2-1 y 3-2. En el tramo final pudo dar un nuevo golpe sobre la mesa, sin embargo fue él quien