Ni Lamine Yamal evitó la terrible noche de Brujas que vivió el Barcelona en Bélgica en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El cuadro culé empató a tres contra el conjunto belga en un día terrible en defensa y con un Yamal que fue el único que se echó al equipo a sus espaldas. Carlos Forbs fue un tormento para el cuadro blaugrana con dos goles y una asistencia. Yamal hizo un golazo y fabricó otro para empatar el partido en dos ocasiones.

Fue una locura de partido en el Jan Breydel. El Brujas fue una sorpresa y cazó al Barcelona en tres ocasiones. Tres veces se puso por delante en el partido con un Forbs impresionante y una defensa culé que era un coladero. Y pudo marcar cuatro: el VAR despitó un penalti y le anuló un gol al final. El Barça arriba estuvo liderado por un Lamine Yamal a su mejor nivel que las tuvo de todos los colores y además de eso marcó gol y medio (el segundo terminó siendo en propia). Ni eso les bastó a los de Flick para ganar. Un punto azulgrana que sabe a poco.

El Barcelona se plantó en Brujas, 23 años después, con la intención de que su paso por Bélgica fuese un trámite. Pero la Champions League, una vez más, le demostró que esta competición siempre es peligrosa. Hansi Flick sacó el mismo once que frente al Elche. Araujo por delante de Cubarsí en defensa, Lamine sin descanso y Lewandowski otra vez en el banquillo.

Empezó fuerte el Brujas ante un Barça que salió dormido. El equipo belga avisó con llegadas tempraneras. Y el que avisa no es traidor. No hay equipo pequeño en Europa y el Brujas lo volvió a demostrar en el inicio del duelo.

El Brujas da el primer golpe

Seis minutos tardó el Brujas en dar la sorpresa y el primer golpe al Barcelona. Seis minutos tardó en llegar el 1-0 al Jan Breydel. La jugada ya común para hacerle daño a la defensa adelantada de Hansi Flick. El cuadro belga rompió el fuera de juego con un gran pase al espacio a la carrera de Forbs, que fue el gran tormento para el Barça. El extremo derecho realizó un pase de la muerte y Tresoldi anotó a puerta vacía. 1-0.

Ferran pone la reacción culé

Tardó poco en reaccionar el Barcelona al primer golpe del Brujas. En un contragolpe culé, Lamine Yamal metió un gran pase al espacio para Fermín y el andaluz realizó un pase perfecto al área para que Ferran Torres anotase el empate a placer. 1-1. El Barça despertaba rápido y veloz. Fermín demostraba una vez más que está en un momento de forma bestial y Ferran no perdonaba la primera.

El dominio, tras el empate, era culé. Tuvo el segundo Fermín con un remate desde fuera al poste con rosca. Pero ese dominio azulgrana no se estaba transformando en goles. O sí. Pero al revés. El Brujas había perdido presencia ofensiva hasta que en el minuto 16 volvió a cogerle las espaldas a la defensa azulgrana.

El Brujas caza el segundo

Fue otra vez Forbs, el tormento culé, el protagonista del 2-1 a favor del Brujas. Tzolis recibió en el centro del campo con una defensa desdibujada y dejó solo a su compañero en carrera. Forbs se plantó en el mano a mano contra Szczesny y no falló. El partido se le complicaba y mucho al Barça.

Tras el tanto belga, el Barcelona volvió a dominar cerca del área rival. En el 27 la tuvo Koundé con un disparo al travesaño. Pero era un dominio sin gran peligro. Los de Hansi Flick no encontraban el gol. Justo antes del descanso, en el 44, perdonó el empate Ferran Torres. Lamine Yamal le sirvió un pase de lujo al espacio, regateó al portero ya falló a portería vacía.

El Brujas ganaba al descanso y la noche se ponía oscura para un Barcelona muy plano arriba y horrible atrás. La segunda parte comenzó con la misma idea. Los de Flick dominaban sin gol. Lamine perdonó en el 50 con un disparo a bocajarro. Le pegó duro al centro y el portero rival se la sacó. Lo celebraba toda la grada como un gol.

Los primeros cambios de Hansi Flick llegaron en el 58. Olmo entró por Casadó en el doble pivote y Lewandowski arriba por Ferran Torres. Dos cambios muy ofensivos. No tenía otra el equipo culé. Iba a por la victoria con todo. Un minuto después y desde «su casa» Eric García estrelló en el larguero un tremendo disparo. Tres postes llevaba el Barça.

Lamine Yamal rescata al Barcelona

Fue Lamine Yamal el que recató al Barcelona en el minuto 61 cuando el equipo culé más lo necesitaba. El ’10’ culé estaba haciendo uno de sus mejores partidos de la temporada y lo refrendó con un golazo para poner el empate a dos. Encaró hacia la portería, se la dejó a De Jong, el holandés le hizo una pared y Yamal embrujó el partido. Remate con sutileza y 2-2. Un golazo made in Yamal. Su celebración: serio y sin corona. Sin chulerías y a por el tercero.

El Brujas vuelve a castigar

Y cuando mejor estaba el Barcelona, y de manera inexplicable, el Brujas volvió a hacerle daño cogiéndole las espaldas a la defensa culé. El partido era una locura. Primero en el 62, el equipo belga perdonó una ocasión muy clara. Otra vez la defensa blaugrana se desconectó. Y en el 64 llegó el 3-2. Solamente tres minutos después del gol de Lamine.

Otro balón largo al espacio y la misma jugada de siempre. Idéntica. Balón a la defensa culé, que como siempre se duerme demasiado adelantada, Forbs la caza y corre sin mirar atrás. En el mano a mano ante Szczesny, picadita y gol. Dos goles y una asistencia de un Forbs impresionante. 3-2 a favor de un Brujas sorprendente.

El partido era una locura. Tras el gol belga, otra vez fue el Barça el que fue a por el gol. Un ida y vuelta sin parar. En el 68, un Lamine Yamal crecido, tuvo el empate de nuevo. Disparo con rosca desde fuera y paradón de Jackers. Y a la contra, más locura belga. Forbs cayó en el área ante Balde y Taylor pitó penalti. Lo tenía claro, pero el VAR le llamó y lo despitó en el 71 para salvar el cuatro contra el cuadro culé. El partidazo de Carlos Forbs, portugués y canterano del City, era impresionante. Estaba volviendo loco él solo a una defensa culé muy endeble.

Lamine mantiene en pie al Barça

Fue otra vez Lamine Yamal, en el 77, el que mantuvo en pie al Barcelona en Brujas. Otra vez el ’10’ culé fue el encargado de empatar el encuentro. Fue en propia, pero la jugada fue suya. Yamal se metió en el área y buscó su típico remate suave a la escuadra. Lo tocó de cabeza Tzolis y fue para dentro. 3-3 en una nueva reacción del Barcelona en el tramo final.

Pero los sustos del Brujas continuaron. En el 79 perdonó el cuarto belga Vermant, recién entrado al campo. La tuvo en el área pequeña solo para rematar y no le dio al balón. Dos minutos después vio amarilla Lamine Yamal por protestar.

El final de partido fue otra locura más. La guinda. Marcó el Brujas en el 91 en otra pillada a una defensa desastrosa. Pero lo anuló el VAR. No subió al marcador el cuatro belga, pero la noche de brujas para el Barcelona se confirmó. Los de Flick lo intentaron todo, pero terminaron claudicando.