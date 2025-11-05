Brujas – Barcelona, en directo hoy: dónde ver online gratis y alineaciones del partido de Champions League en vivo

El Barcelona ha viajado a Bélgica para enfrentarse al Brujas en el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League y que se juega en el Estadio Jan Breydel. Los azulgranas saldrán con todo al terreno de juego para intentar llevarse tres puntos valiosísimos que les servirían para escalar puestos en una clasificación que sigue bastante igualada y empatar a puntos a un Real Madrid que perdió el martes frente al Liverpool en Anfield. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Brujas – Barcelona.

Es cierto que ya hay varios equipos que tienen cuatro partidos disputados, entre ellos, el Bayern de Múnich y el Arsenal, que colideran la clasificación de la Champions League con 12 puntos con pleno de victorias. El Inter de Milán es el único que puede igualarles. El Barcelona, por su parte, tiene seis puntos en su casillero y si consigue un triunfo es más que posible que se meta entre los ocho primeros, que es el gran objetivo para avanzar directamente a los octavos de final de la máxima competición continental.

El Barcelona arrancó la fase de liga de la Champions League ganando por 1-2 al Newcastle en St. James Park y unas semanas después cayeron derrotados frente al PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys en el último minuto, por lo que no consiguieron puntuar. En la tercera fecha golearon al Olympiacos y ahora, en un partido complicado en Bélgica, los de Hansi Flick necesitan ganar al Brujas para seguir ascendiendo puestos en la clasificación y poder acercarse a la parte alta de la tabla de esta competición que es tan exigente.

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Brujas – Barcelona que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Jan Breydel será el campo donde los azulgranas buscarán llevarse los tres puntos para seguir persiguiendo ese objetivo que lograron el año pasado que era acabar entre los ocho primeros en la clasificación de la máxima competición continental, pero, aunque sean favoritos, no será nada sencillo salir victorioso de tierras belgas.