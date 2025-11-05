Brujas – Barcelona, en directo hoy: dónde ver online gratis y alineaciones del partido de Champions League en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Brujas - Barcelona de la Champions League
Este Brujas - Barcelona es de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League y el club azulgrana intentará sumar tres puntos
El Jan Breydel es el estadio donde se jugará este Brujas - Barcelona de la Champions League
El Barcelona ha viajado a Bélgica para enfrentarse al Brujas en el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League y que se juega en el Estadio Jan Breydel. Los azulgranas saldrán con todo al terreno de juego para intentar llevarse tres puntos valiosísimos que les servirían para escalar puestos en una clasificación que sigue bastante igualada y empatar a puntos a un Real Madrid que perdió el martes frente al Liverpool en Anfield. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Brujas – Barcelona.
Brujas – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Champions League
Es cierto que ya hay varios equipos que tienen cuatro partidos disputados, entre ellos, el Bayern de Múnich y el Arsenal, que colideran la clasificación de la Champions League con 12 puntos con pleno de victorias. El Inter de Milán es el único que puede igualarles. El Barcelona, por su parte, tiene seis puntos en su casillero y si consigue un triunfo es más que posible que se meta entre los ocho primeros, que es el gran objetivo para avanzar directamente a los octavos de final de la máxima competición continental.
Un triunfo necesario para el Barcelona
El Barcelona arrancó la fase de liga de la Champions League ganando por 1-2 al Newcastle en St. James Park y unas semanas después cayeron derrotados frente al PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys en el último minuto, por lo que no consiguieron puntuar. En la tercera fecha golearon al Olympiacos y ahora, en un partido complicado en Bélgica, los de Hansi Flick necesitan ganar al Brujas para seguir ascendiendo puestos en la clasificación y poder acercarse a la parte alta de la tabla de esta competición que es tan exigente.
Partidazo en Bélgica
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Brujas – Barcelona que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Jan Breydel será el campo donde los azulgranas buscarán llevarse los tres puntos para seguir persiguiendo ese objetivo que lograron el año pasado que era acabar entre los ocho primeros en la clasificación de la máxima competición continental, pero, aunque sean favoritos, no será nada sencillo salir victorioso de tierras belgas.
Alineación del Brujas
También conocemos el once con el que sale el conjunto local. Esta es la alineación oficial del Brujas contra el Barcelona hoy: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika, Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi.
A qué hora juega el Barcelona hoy contra el Brujas
Este Brujas – Barcelona fue programado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Ya no queda nada para que arranque este partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League.
Alineación del Barcelona hoy
Ya conocemos el once de Hansi Flick para este partidazo de la Champions League. El técnico alemán repite once. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Brujas: Szczesny; Koundé, Araújo, Eric García, Balde; De Jong, Marc Casadó, Fermín; Ferran Torres, Rashford, Lamine Yamal.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
Este Brujas – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. En OKDIARIO te ofrecemos en vivo online y en streaming gratis todo lo que ocurra en este partidazo de la Champions League.
Todo listo
Falta una hora y media para que arranque este partidazo de la Champions League en el Jan Breydel y en breves momentos anunciaremos las alineaciones del Barcelona y del Brujas.
La previa
