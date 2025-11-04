Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online del Brujas - Barcelona de la Champions League El Brujas - Barcelona corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League que se jugará en el Jan Breydel El Barcelona intentará sumar un nuevo triunfo en esta fase de liga de la Champions League

El Brujas y el Barcelona se enfrentan en el Jan Breydel en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League en un choque que es muy importante para ambos. Los de Hansi Flick siguen con el objetivo de acabar entre los ocho primeros y para ello tienen que ganar sí o sí en este encuentro en el que son favoritos. Por su parte, los belgas intentarán dar la sorpresa para escalar puestos en la tabla. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el duelo de los azulgranas.

Cuándo se juega el partido de Champions League Brujas – Barcelona

El Barcelona viaja a Bélgica para medirse al Brujas en el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League que se disputará en el Jan Breydel. Los azulgranas están en una buena posición en la clasificación porque han conseguido ganar dos encuentros, aunque es cierto que todavía pesa esa derrota a última hora frente a un PSG que llegaba a Montjuic como el vigente campeón. Los de Hansi Flick esperan poder imponerse al combinado belga, que tiene tres puntos en su casilleros gracias a la victoria lograda ante el Mónaco.

Horario del Brujas – Barcelona de la Champions League

La UEFA ha programado este frenético Brujas – Barcelona que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 5 de noviembre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este duelo entre belgas y culés en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir en la previa con total normalidad entre los aficionados para que el balón pueda rodar de puntualmente en el Jan Breydel.

Dónde ver el Brujas vs Barcelona en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Brujas – Barcelona correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que todos los que quieran ver este choque que se disputa en el Jan Breydel deberán tener contratado el paquete que incluye las competiciones del viejo continente.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro azulgrana y los amantes de las diferentes competiciones europeas también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Brujas – Barcelona de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también ofrecerá su página web a los clientes para que puedan ver todo lo que suceda en el Jan Breydel a través de un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información en la previa de este Brujas – Barcelona de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto desde una hora y media antes de que arranque el choque. Publicaremos la crónica del encuentro una vez acabe y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Jan Breydel.

Dónde escuchar por radio en directo el Brujas – Barcelona

Todos aquellos hinchas del cuadro azulgrana que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partidazo entre los belgas y los culés de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, la Seri o Radio Marca conectarán con el Jan Breydel para contar todo lo que esté ocurriendo en este Brujas – Barcelona.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Brujas – Barcelona

El Estadio Jan Breydel, situado en Bélgica, será el campo donde se jugará este Brujas – Barcelona que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Este estadio fue inaugurado en 1975 y recibió el nombre de Olympia, pero años después se le cambió su denominación. Además, tiene capacidad para acoger a algo más de 29.000 espectadores y se espera que haya un auténtico ambientazo este miércoles para intentar animar a los suyos para dar la sorpresa frente a los azulgranas.

La UEFA ha designado al árbitro inglés Anthony Taylor para que dirija la contienda Brujas – Barcelona de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Stuart Attwell estará controlando todo en el VAR revisando las acciones polémicas que se produzcan para, si lo estima oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada a la pantalla que estará ubicada en la banda del Jan Breydel.