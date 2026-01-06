Lista oficial de todos los premios que han salido en la Lotería del Niño 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 ya se ha celebrado y es el momento de conocer qué números han sido premiados en éste sorteo que se celebra cada 6 de enero y que es una oportunidad de consuelo para todos aquellos que no tuvieron suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad y hoy aspiran a llevarse un premio.

El primer premio de la Lotería del Niño 2026 es el más esperado, repartiendo un total de 200.000 euros al décimo; el segundo premio entregará 75.000 euros al décimo y el tercero, 25.000 euros al décimo. Aquí podrás consultar la tabla oficial de todos los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026.

Comprobar Lotería del Niño 2026

Para que puedas comprobar fácilmente si alguno de tus décimos está premiado en la Lotería del Niño sólo tienes que acceder a nuestro comprobador online de premios de la Lotería del Niño 2026, una vez dentro sólo tendrás que introducir tu número, la cantidad jugada y verificar si tienes premio.

Lista de números premiados en la Lotería del Niño

Aquí te dejamos todos los números premiados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026:

Primer premio : dotado con 200.000 euros al décimo, ha ido a parar al número 06703.

Segundo premio: dotado con 75.000 euros al décimo o 750.000 euros a la serie, ha ido a parar al número 45875.

Tercer premio: ha ido a parar al número 32615 y está dotado con 250.000 euros a la serie o 25.000 euros por décimo jugado.

Cuatro cifras: para los números 3682 y 1829 . Las extracciones de cuatro cifras reparten 20 premios de 350 euros por décimo

Tres cifras : 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248 , dotados con 100 euros por décimo.

Dos cifras : 27 , 54, 37, 44, y 94. Están dotados con 400 euros por cada serie.

Reintegros: Los reintegros de la Lotería del Niño 2026 son para los números 3, 1 y 0. Está dotado con 20 euros por décimo.

Aproximaciones al primer premio : dos aproximaciones a los números anterior y posterior al primer premio reparten 1.200 euros por décimo.

Aproximaciones al segundo premio : dos aproximaciones a los números anterior y posterior al segundo premio. Están dotadas con 610 euros por décimo.

Centenas: reparte 99 premios de 1.000 euros a la serie para los 99 números restantes de la centena del primer, segundo y tercer premio.

Tres últimas cifras: se reparten 198 premios de 1.000 euros para los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales que las del primer y segundo premio.

Dos últimas cifras: aquellos décimos de Lotería del Niño cuyas dos últimas cifras sean iguales que las del primer premio están dotados con 1.000 euros.

Cómo cobrar la Lotería del Niño

Si tu premio es inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado o recibirlo automáticamente si compraste tu número a través de la aplicación oficial.

En caso de que el premio supere los 2.000 euros, será necesario acudir a una de las oficinas bancarias asociadas a Loterías y Apuestas del Estado para cobrar el importe correspondiente.

Recuerda que los premios de la Lotería del Niño 2026 tienen una caducidad de tres meses. Si no lo cobras dentro de este plazo, lamentablemente perderás el derecho al premio. ¡Asegúrate de no dejarlo pasar!