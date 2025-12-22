Lotería de Navidad 2025 en directo: comprobar números premiados, a qué hora empieza el sorteo, dónde verlo y tabla oficial de premios

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 vuelve y lo hace como cada año un 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Todo está y alisto para acoger la celebración de la Lotería de Navidad y toda España está pendiente del premio Gordo, el mayor premio de éste sorteo que dejará 400.000 euros por décimo al que tenga el número premiado. Aquí te contaremos todo lo que pase en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, podrás comprobar en directo tus números de Lotería de Navidad para ver cuánto te ha tocado e incluso sabrás dónde ha tocado el Gordo y otros premios.

A qué hora empieza la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 empieza a las 9:00 horas aunque la retransmisión de la señal arrancará media hora antes y podremos ver en riguroso directo cómo rellenan los bombos con los números y premios que se van a repartir hoy, lunes 22 de diciembre.

Los premios de la Lotería de Navidad

Aunque esta es una cantidad que no cambia, todos nos hacemos la misma pregunta año tras año: cuánto toca con cada premio de la Lotería de Navidad. Pues bien, esta es la lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 para que sepas cuánto te vas a llevar si te toca el primer premio, el segundo, el tercero e incluso cuánto dinero te llevas con el reintegro y la pedrea.