La mañana ha arrancado entre saltos, abrazos y gritos de emoción en las tiendas de Bimba y Lola de toda España, y Asturias no ha sido una excepción. Oviedo, Gijón, Avilés y el centro comercial Parque Principado, en Siero, han vivido una jornada inolvidable después de que el número 70.048, el que jugaba la empresa, ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie. Para muchas trabajadoras, la noticia ha llegado de golpe, difícil de creer y todavía más difícil de asimilar.

La alegría estalla en Asturias entre las empleadas de Bimba y Lola

«Nos tiemblan las piernas», repiten entre risas nerviosas algunas de las empleadas en Parque Principado. La incredulidad ha dado paso poco a poco a la alegría al confirmar que el premio era real y que, tras años compartiendo participaciones de empresa, la suerte ha llamado a su puerta. En Oviedo, en la tienda de la calle Uría, Fátima García y Arantxa Díaz reconocen que han tenido que comprobar varias veces la cifra. «Pensábamos que era menos dinero. Todavía lo estamos asimilando. Ahora toca acabar el turno y luego disfrutar la tarde», comentaban, aún emocionadas.

La misma sensación se respiraba en Avilés, donde el pequeño equipo de la tienda de la calle La Cámara celebró el premio con un brindis improvisado. «Sigo asimilándolo», confiesa Covi Viña, mientras sus compañeras Sandra Cuervo y Noemí Sánchez descorchaban champán para festejar una noticia que difícilmente olvidarán. No se trata sólo del dinero, sino del alivio y la ilusión que trae consigo un golpe de suerte compartido.

En Siero, las cinco empleadas de Parque Principado no dan crédito a lo ocurrido. Marina Ovies relata cómo ha acudido a la tienda tras recibir la llamada de una compañera, «con las piernas temblando». Entre risas y abrazos, empezaban a surgir los primeros planes: desde terminar de pagar un vehículo hasta cumplir sueños largamente pospuestos. Vanessa Mesa, por ejemplo, ya imagina un viaje a Nueva York junto a su madre. «Es un sueño que tiene y ahora lo vamos a cumplir», decía emocionada, mientras Aurora Arias asentía, contagiada por el entusiasmo.

Gijón tampoco se ha quedado atrás. En la tienda de la calle Corrida, el ambiente era de auténtica fiesta desde primera hora. La encargada, Silvia Pérez, junto a Flor Mon y Estefanía Díaz, reconocía que al principio no eran conscientes de la magnitud del premio. «Es una alegría tremenda. Cuando te das cuenta de lo que supone, es una pasada», aseguraban, agradecidas también por las numerosas llamadas y mensajes de felicitación. «Menuda Navidad nos espera. Así da gusto trabajar», resumían.

El número ha sido cantado a las 09.21 horas y se vendió íntegramente en Madrid, pero su eco se extendió por todo el país gracias a las participaciones de empresa.