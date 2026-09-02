Cada año, la llegada del 22 de diciembre marca uno de los momentos más esperados en España: el sorteo de la Lotería de Navidad. Un evento que no es sólo una tradición profundamente arraigada, sino también un día cargado de ilusión, emociones y, para algunos afortunados, grandes alegrías económicas.

Los españoles ya empiezan a comprar sus décimos de Lotería de Navidad con la esperanza de que su número sea el premiado con el Gordo, el premio más codiciado del sorteo. Sin embargo, hay quienes analizan con detenimiento las estadísticas para elegir las terminaciones más probables de salir.

Elegir un número en la Lotería de Navidad no es solo cuestión de suerte. Las terminaciones se convierten en un factor clave para muchos jugadores, que basan su decisión en supersticiones, patrones históricos o incluso pura intuición. Año tras año, las estadísticas han demostrado que algunas terminaciones parecen tener más suerte que otras, generando un debate constante entre quienes buscan maximizar sus posibilidades. Pero, ¿realmente hay terminaciones que destacan por encima del resto? Pues la respuesta es sí y lo vas a ver muy claro a continuación, donde analizaremos los datos de los últimos años del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, desde 2004 hasta 2025 para identificar cuáles han sido las terminaciones más repetidas y qué números han tocado más en el Gordo. Te contamos si existe algún tipo de patrón en los números más afortunados, cuáles han sido los más premiados a lo largo de la historia del sorteo y en qué ciudades ha tocado más veces el Gordo.

Terminaciones de la Lotería de Navidad de los últimos 20 años

Según los datos oficiales de la Lotería Nacional, desde que se iniciara el Sorteo de Navidad en 1812, la terminación que más ha salido ha sido el 5, con un total de 32 ocasiones. Por este motivo, el número 5 es siempre uno de los más deseados cuando se acerca la celebración del 22 de diciembre y buscamos décimos que puedan ser agraciados.

Sin embargo, la cifra cambia si nos fijamos en los sorteos más recientes. O de hecho, reducimos la búsqueda a los últimos 20 años. A continuación puedes ver cuáles han sido las terminaciones agraciadas con el Gordo de Navidad desde el año 2004:

2004 54.600

54.600 2005 60.657

60.657 2006 20.297

20.297 2007 06.381

06.381 2008 32.365

32.365 2009 78.294

78.294 2010 79.250

79.250 2011 58.268

58.268 2012 76.058

76.058 2013 62.246

62.246 2014 13.437

13.437 2015 79.140

79.140 2016 66.513

66.513 2017 71.198

71.198 2018 03.347

03.347 2019 26.590

26.590 2020 72.897

72.897 2021 86.148

86.148 2022 05.490

05.490 2023 88.008

88.008 2024 72.480

De este modo, podemos evidenciar que tres números en concreto han sido los más agraciados estos últimos veinte años.

Terminación 7 : 5 veces (2005, 2006, 2014, 2018, 2020).

: (2005, 2006, 2014, 2018, 2020). Terminación 0 : 6 veces (2004, 2010, 2015, 2019, 2022, 2024).

: (2004, 2010, 2015, 2019, 2022, 2024). Terminación 8: 5 veces (2011, 2012, 2017, 2021, 2023).

El número más premiado en la Lotería de Navidad

Y si miramos en el total y en los más de 200 años que se lleva celebrando el sorteo el número más premiado de la Lotería de Navidad ha sido como ya mencionamos el 5 que ha tocado en 32 ocasiones. Le siguen el 4 y el 6, que han tocado en 27 ocasiones cada uno, el 8 (23), el 0 (22), el 3 (21) y el 7 (21).

En lo que respecta a las terminaciones de dos cifras más repetidas, han sido las siguientes: 85 (7 veces), 57 (6 veces), 75 (5 veces), 64 (5 veces), 95 (4 veces), 58 (4 veces), 40(4 veces) y 90 (4 veces).

Por el contrario, nunca ha terminado el número del Gordo en, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

En cuanto a las terminaciones de tres cifras, se han repetido tres veces el 297, 457 y 515, y dos veces el el 094, 098, 400, 452, 640, 704, 758 y 892.

El Gordo ha correspondido 64 veces a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, 74 veces a un número entre el 10.001 y el 30.000 y 72 veces a un número entre el 30.001 y el 99.999.

Las ciudades donde más veces se ha repartido el Gordo en la historia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad: Madrid (79 veces), Barcelona (42) y Sevilla (17).

Qué terminación sale más en la Lotería de Navidad

Cómo ya mencionamos, el 5 ha sido la terminación que más veces ha salido en el Sorteo de Navidad desde su creación hace más de 200 años. En total, 32 ocasiones.

Los premios de las terminaciones en la Lotería de Navidad

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, además de los premios principales, existen diversas categorías que otorgan premios basados en las terminaciones de los números. A continuación, se detallan las principales:

Reintegro

Si la última cifra de tu número coincide con la última cifra del Primer Premio (‘El Gordo’).

Premio: 20 euros por décimo (equivalente al importe jugado).

Terminaciones de dos últimas cifras

Si las dos últimas cifras de tu número coinciden con las dos últimas cifras del Primer , Segundo o Tercer Premio .

, o . Premio: 100 euros por décimo.

Terminaciones de tres últimas cifras

Si las tres últimas cifras de tu número coinciden con las tres últimas cifras del Primer , Segundo , Tercer o Cuartos Premios .

, , o . Premio: 100 euros por décimo.

Aproximaciones

Si tu número es anterior o posterior en una unidad al número que ha obtenido el Primer , Segundo o Tercer Premio .

, o . Premio: Primer Premio: 2.000 euros por décimo. Segundo Premio: 1.250 euros por décimo. Tercer Premio: 960 euros por décimo.



Centenas

Si las tres primeras cifras de tu número coinciden con las tres primeras cifras del Primer , Segundo , Tercer o Cuartos Premios .

, , o . Premio: 100 euros por décimo.

La Pedrea

Se sortean 1.794 premios de 1.000 euros a la serie.

Premio: 100 euros por décimo.

Es importante destacar que estos premios pueden acumularse. Por ejemplo, si tu número coincide en las dos últimas cifras con el Primer Premio y, además, en la última cifra (reintegro), recibirías ambos premios.