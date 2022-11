La Lotería de Navidad es una tradición que puede cambiarnos la vida, los números y las terminaciones que más veces han tenido premio son siempre las mejores opciones. La suerte parece que está de cara de determinados números que no paran de salir, con un solo décimo se pueden ganar miles de euros al instante. Año tras año encontramos unas combinaciones y terminaciones que se van repitiendo. Si aún no has elegido tu número de la suerte, no lo dudes, toma nota de los números y las terminaciones que más veces han tenido premio en la Lotería de Navidad.

Terminaciones más premiadas en el Gordo

En los más de 200 años que se lleva celebrando el sorteo, la terminación del primer premio más repetida ha sido el número 5, que ha tocado en 32 ocasiones. Le siguen el 4 y el 6, que han tocado en 27 ocasiones cada uno, el 8 (23), el 0 (22), el 3 (21) y el 7 (21).

En lo que respecta a las terminaciones de dos cifras más repetidas, han sido las siguientes: 85 (7 veces), 57 (6 veces), 75 (5 veces), 64 (5 veces), 95 (4 veces), 58 (4 veces), 40(4 veces) y 90 (4 veces).

Por el contrario, nunca ha terminado el número del Gordo en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

En cuanto a las terminaciones de tres cifras, se han repetido tres veces el 297, 457 y 515, y dos veces el el 094, 098, 400, 452, 640, 704, 758 y 892.

El Gordo ha correspondido 64 veces a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, 74 veces a un número entre el 10.001 y el 30.000 y 72 veces a un número entre el 30.001 y el 99.999.

Las ciudades donde más veces se ha repartido el Gordo en la historia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad: Madrid (79 veces), Barcelona (42) y Sevilla (17).

Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad 2022 se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid a partir de las 09:00 horas. Al igual que en años anteriores, habrá dos bombos: uno grande donde se introducen las 100.000 bolas de los números (del 00000 al 99999) y otro pequeño con las 1.807 bolas de los premios.

Los niños de San Ildefonso sacan una bola del bombo de los números y otra del bombo de los premios de forma simultánea, y el proceso se repite 1.807 veces, hasta que no queda ninguna bola en el bombo de los premios. En cada extracción se canta un premio, pero nunca se sabe si el Gordo saldrá antes o después.

La venta de décimos estará abierta hasta el 21 de diciembre.