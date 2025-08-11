La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo fiscalizador de las cuentas y empresas públicas dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, ha dado un giro de 180 grados en su opinión sobre el resultado de los juicios que mantiene la Agencia Tributaria contra RTVE por la tributación del IVA. La posible pérdida de estos juicios obligaría a la SEPI, accionista único de RTVE, a hacer una ampliación de capital de unos 1.000 millones de euros para sacarla de la quiebra.

La cuestión de fondo es la siguiente. La Agencia Tributaria mantiene desde hace años un contencioso con las cadenas públicas -también con las autonómicas- por la tributación del IVA, que cambió el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

De acuerdo con el cambio, RTVE y el resto de cadenas públicas se tenían que reducir las deducciones por IVA, con lo que no estaban de acuerdo e iniciaron contenciosos que han acabado en el Tribunal Supremo.

Lo que ha hecho RTVE que no ha hecho el resto de televisiones es apuntarse contablemente como una deuda de Hacienda con ellos el dinero que está en discusión -Hacienda lo reclama, RTVE lo paga pero lo recurre, y está pendiente el resultado-. Ese dinero que RTVE ha pagado a Hacienda, lo contabiliza como una deuda a cobrar, aunque no esté nada claro que realmente vaya a ganar esos contenciosos. ¿Y si los pierde?

Por esta razón, los nuevos consejeros propuestos por el PP en RTVE han iniciado una batalla interna para que la cadena pública deje de contabilizar esos contenciosos como una deuda y los provisione, como marcan las normas de contabilidad. Si los provisiona, RTVE entraría en causa de disolución y obligaría a la SEPI a hacer una ampliación de capital.

¿Qué han dicho Hacienda hasta ahora? La IGAE señaló en la auditoría de RTVE de 2023 -última publicada- que tenía «serias dudas» de que la cadena pública ganara esos contenciosos, por lo que llamaba la atención sobre la maniobra contable de los dirigentes de RTVE.

Sin embargo, la misma IGAE explica ahora en la auditoría de 2024 de las cuentas de la SEPI lo contrario. En un párrafo de énfasis, que no estaba incluido en la auditoría de la SEPI de 2023, señala lo siguiente: «Llamamos la atención sobre lo referido en la Nota 10.1 de la memoria consolidada adjunta, en relación con la valoración del Grupo SEPI de su participación en la Corporación Radio Televisión Española. La entidad ha sido objeto de actuaciones de inspección y liquidación por IVA que, al cierre del ejercicio se encuentran recurridas ante diferentes instancias, generándose una posible contingencia fiscal. Los administradores del Grupo SEPI han considerado superiores las probabilidades de que prosperen las tesis defendidas por la Corporación, por lo que no han considerado necesario deteriorar el valor de su participación. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión».

Su opinión es que las cuentas de la SEPI reflejan fielmente la situación financiera del grupo, y que el conflicto del IVA y que la SEPI no haya hecho deterioro alguno del valor de RTVE no modifica esa opinión.

Por lo tanto, de la auditoría de 2023 de RTVE a la de 2024 de la SEPI, el organismo fiscalizador dependiente de Montero ha cambiado de opinión y mientras antes tenía «dudas» de que ganara RTVE la batalla judicial del IVA, ahora le parece bien que la SEPI considere que RTVE va a ganar esa batalla.