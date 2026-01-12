Alerta máxima de la AEMET para Extremadura por lluvias muy fuertes: más de 30 litros a partir de esta hora

Si eres de Extremadura o prevés estar en la comunidad durante esta semana, no te olvides de llevar contigo un paraguas. La AEMET ha anunciado el paso de varias borrascas que dejarán fuertes lluvias extendidas por todo el territorio. Por lo pronto, durarán hasta el viernes, pero no se descarta que puedan llegar a prolongarse durante el fin de semana.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una semana marcada por la inestabilidad en la comunidad entre el 12 y el 18 de enero. A lo largo de estos días se esperan episodios de lluvia y una evolución irregular de las temperaturas, con altibajos continuos. Este escenario vendrá provocado por la llegada sucesiva de frentes vinculados a borrascas atlánticas, que recorrerán gran parte de la península. Según la AEMET, estos sistemas avanzarán de oeste a este, aunque sin alcanzar el litoral mediterráneo, y dejarán precipitaciones generalizadas junto a valores térmicos por encima de lo habitual para estas fechas.

Un final de semana frío en Extremadura

En cuanto a la evolución térmica, los termómetros experimentarán pequeñas oscilaciones a lo largo de la semana, con subidas y bajadas moderadas. Todo apunta a que el tramo final será algo más frío que el inicio, especialmente en comparación con este lunes. No obstante, desde la AEMET matizan que los vientos dominantes serán húmedos y relativamente suaves, lo que evitará descensos bruscos y mantendrá temperaturas por encima de la media habitual en amplias zonas de la Península.

De este modo, el episodio de frío intenso de los últimos días, provocado por la entrada de masas de aire polar, irá perdiendo fuerza durante la primera mitad de la semana. La llegada de aire atlántico más templado favorecerá una tendencia al alza de las temperaturas, suavizando el ambiente antes de un nuevo descenso más moderado hacia el fin de semana.

El giro en la situación meteorológica empezará a percibirse ya desde este lunes. La jornada estará marcada por cielos cubiertos y la llegada de lluvias, aunque quedarán concentradas principalmente en el norte de la provincia de Cáceres y con carácter débil. En cuanto a las temperaturas, las mínimas iniciarán un ascenso moderado en el norte de Extremadura, mientras que en el sur se mantendrán estables. Las máximas, por su parte, bajarán ligeramente en el norte y subirán de forma suave en el sur. Los valores oscilarán entre 4 y 15 grados en Badajoz y entre 6 y 12 grados en Cáceres.

La AEMET ya ha activado un aviso amarillo

El martes el cambio de patrón será más evidente con la entrada de un frente frío atlántico, que dejará lluvias y chubascos generalizados avanzando de oeste a este. En el extremo norte de la comunidad, especialmente en el norte cacereño, las precipitaciones podrán ser persistentes. Por este motivo, la AEMET ha activado un aviso amarillo por lluvias para esa zona durante todo el día 13 de enero, desde la medianoche hasta las 23:59 horas.

En cuanto a los acumulados, se prevé que el norte de Cáceres concentre las cantidades más significativas, con registros que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado. En el resto de Extremadura, las lluvias serán más modestas, generalmente por debajo de los 15 litros, disminuyendo hacia el sureste. Las temperaturas subirán de forma generalizada, con un ascenso especialmente notable de las mínimas, que situará los termómetros entre 9 y 13 grados.

Descenso de las mínimas a partir del miércoles

El miércoles actuará como jornada de transición entre frentes. Durante la mañana aún podrían registrarse precipitaciones débiles y chubascos dispersos, pero a medida que avance el día la nubosidad tenderá a disminuir y las lluvias irán remitiendo. Las mínimas volverán a descender, mientras que las máximas experimentarán un ligero repunte, con valores que se moverán entre 4 y 14 grados en el conjunto de la región.

De cara al final de la semana, los modelos meteorológicos indican que jueves y viernes podrían venir acompañados de nuevas precipitaciones generalizadas, asociadas a la llegada de una segunda borrasca atlántica que volvería a afectar a Extremadura.