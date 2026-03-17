Un terremoto de magnitud 6 azota el este de Cuba un día después de que la isla sufriera un apagón nacional

El Servicio Sismológico Nacional Cubano ha informado de un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter registrado en la madrugada de este martes en el oriente de Cuba, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Este temblor ocurre un día después de que la isla caribeña sufriera un apagón masivo a nivel nacional.

Según los datos oficiales, el seísmo se produjo a las 00:28 horas (hora local), con epicentro localizado a 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de aproximadamente 20 kilómetros, lo que se considera relativamente superficial y favorece que el temblor sea percibido con mayor intensidad en la superficie.

El fenómeno fue sentido por la población en varias provincias del este del país. Las autoridades han recibido reportes de perceptibilidad en Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín, donde numerosos residentes alertaron de vibraciones en viviendas, movimiento de objetos y momentos de alarma, especialmente debido a la hora nocturna en la que ocurrió el evento.

Por el momento, no se han detallado oficialmente daños materiales significativos ni víctimas, aunque las autoridades continúan evaluando posibles afectaciones en infraestructuras y servicios básicos. En este tipo de situaciones, los protocolos de emergencia incluyen inspecciones técnicas en edificios, especialmente en aquellos más vulnerables o de mayor antigüedad.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha señalado que, tras el sismo principal, se ha registrado una réplica de magnitud 4,7 con una profundidad de 10 kilómetros. Este tipo de réplicas son habituales después de un terremoto de mayor intensidad y pueden prolongarse durante horas o incluso días, dependiendo de la liberación de energía acumulada en la zona.

El oriente de Cuba, especialmente las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, se encuentra en una región geológicamente activa debido a la proximidad de la falla de Oriente, un límite tectónico entre la placa del Caribe y la placa de América del Norte. Esta condición hace que, aunque no sean extremadamente frecuentes, los terremotos en esta área no resulten inusuales.

El evento ha reavivado la preocupación entre la población local, que en los últimos años ha experimentado varios movimientos sísmicos de menor intensidad. Las autoridades recomiendan mantener la calma, seguir las indicaciones de protección civil y estar atentos a posibles nuevas réplicas en las próximas horas.