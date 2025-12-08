Japón activa una alerta de tsunami después de un terremoto de magnitud 7,6

Un terremoto de magnitud 7,6 ha sacudido el norte de Japón este lunes y ha obligado a la Agencia Meteorológica de Japón a lanzar una alerta por tsunami ante la posibilidad de que se den olas de hasta 3 metros. La alerta ha provocado también la evacuación de más de 13.000 personas. Por el momento no se ha informado de víctimas ni de daños materiales, aunque se ha sentido en buena parte del país.

El terremoto se registró a las 23:15 horas local (15:15 horas en España) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste de Japón. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha asegurado que el epicentro se encontraba a 50 kilómetros de profundidad.

El temblor alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa, de siete niveles, en la ciudad de Hachinohe, donde más se ha notado. En los pueblos de Oirase y Hashikami el seísmo alcanzó el nivel 6 inferior. La escala sísmica japonesa se utiliza para medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de un terremoto. El terremoto se sintió desde el norte de Japón hasta el centro del país En Tokio alcanzó el nivel 2 de potencial destructivo.

La JMA ha activado la alerta de tsunami por olas de hasta 3 metros de altura para las costas de las prefecturas de Aomori, Iwate y el sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago japonés.

También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de la costa japonesa en el Pacífico, donde las autoridades han pedido a la población que se aleje de la costa.

Las autoridades han pedido a más de 13.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi que evacuen a refugios ante el riesgo de tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.