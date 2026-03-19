Una investigación pionera en Aragón abre las compuertas de los embalses del río Ebro para eliminar sus sedimentos

Regenerar la naturaleza y cuidarla es uno de los grandes retos medioambientales de España, y un experimento en Aragón podría cambiar la forma en la que tratamos los ríos. Y es que acaban de abrir los embalses del tramo final del Ebro para provocar una crecida controlada y estudiar cómo se desplazan los sedimentos.

La operación está impulsada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y forma parte de un proyecto científico que busca recuperar el transporte natural de materiales en el río y mejorar el conocimiento sobre la dinámica fluvial.

La maniobra se ha realizado desde los embalses del tramo final del Ebro y ha permitido liberar un gran caudal de agua durante un periodo prolongado para simular una avenida natural.

Aragón provoca una crecida controlada del Ebro para estudiar sus sedimentos

El experimento de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha consistido en una crecida controlada liberando agua desde los embalses del tramo final del río, entre ellos los de Mequinenza, Riba-roja y Flix.

Durante el episodio se soltó un caudal de aproximadamente 1.450 metros cúbicos por segundo durante unas 24 horas para reproducir el comportamiento de una avenida natural.

La operación ha sido monitorizada por técnicos de la CHE junto a investigadores de varias universidades y organismos científicos. Los equipos han tomado muestras a lo largo del río para analizar la turbidez del agua y comprobar cómo se desplazan los sedimentos.

¿Pero por qué se provocan estas crecidas artificiales? El objetivo es estudiar la dinámica del río en condiciones controladas y obtener datos que serían difíciles de recopilar durante una riada natural.

Además, forman parte de una estrategia que busca comprender cómo recuperar el transporte de materiales que queda retenido en los embalses.

Los científicos consiguen averiguar cuántos sedimentos desplaza el Ebro

Las primeras estimaciones realizadas por los técnicos apuntan a que la avenida controlada ha movilizado entre 10.000 y 15.000 toneladas de sedimentos hacia aguas abajo del Ebro.

Aunque se trata de cálculos preliminares, los especialistas consideran que los resultados son relevantes para entender el comportamiento del río en este tipo de episodios.

Durante la crecida han registrado valores elevados de turbidez en el agua a lo largo de todo el episodio, lo que indica que el transporte de sedimentos se mantuvo activo durante horas.

Los técnicos también han analizado el movimiento de materiales más gruesos, como arena y grava, que son fundamentales para el equilibrio del sistema fluvial.

Para ello se han utilizado dispositivos experimentales capaces de recoger muestras directamente del fondo del río y cuantificar el material que se desplaza durante la avenida.

La CHE quiere limpiar naturalmente los sedimentos del Ebro en Aragón

El Ebro es la casa de animales y plantas espectaculares, por lo que es importantísimo para Aragón y para España mantenerlo en buenas condiciones.

Los datos recogidos durante esta operación servirán para mejorar el conocimiento científico sobre el transporte de sedimentos en el Ebro y su relación con los embalses.

Los técnicos pretenden entender qué cantidad de material logra superar las presas y continuar su camino río abajo.

De hecho, el jefe de la Oficina de Planificación de la CHE, Miguel García Vera, ha destacado la importancia de estos episodios para avanzar en la investigación.

«En cada crecida hay elementos nuevos que nos permiten ir estudiando el tránsito de los sedimentos desde los embalses hacia aguas abajo», ha comentado.