Las reglas del mercado de fichajes cambian: todos los futbolistas tendrán cláusula de rescisión

El mercado de fichajes global tal y como lo conocíamos tiene las horas contadas. La FIFA ha aprobado ya una nueva normativa que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2027, coincidiendo con el mercado invernal en las grandes ligas europeas. Entre los cambios que aparecerán está el de las cláusulas de rescisión obligatorias para todos los jugadores, así como la participación activa de los jugadores en cada uno de sus traspasos.

Todos los organismos competentes, desde la FIFA hasta FIFPro, pasando por la EFC, la WLA y la UEFA, han tenido voz y voto en estas negociaciones y valoraciones de la nueva normativa, en el marco de la Plataforma de Diálogo Social del Fútbol Internacional tiempo atrás. Esta idea viene rondando entre los estamentos desde el polémico caso de Lass Diarra y su salida del Lokomotiv de Moscú en 2014.

Y, ¿qué han dado lugar estas negociaciones? El acuerdo, ya en firme, reconoce que tanto el futbolista como el club que no cumplan con el contrato firmado entre ambos, dará lugar a que el otro obtenga una indemnización. Ésta misma será siempre acorde a la infracción en el contrato, por un importe igual al ‘valor residual’ de lo incumplido.

La norma contempla también una conducta abusiva por parte de cualquiera de las partes, registrando una penalización de hasta seis salarios mensuales. Por otro lado, también se contempla que, si un jugador firma con otro club en un plazo máximo de 45 días tras incumplir un anterior contrato, se tomará al club que lo fiche como el que provocó éste incumplimiento.

Esta nueva norma no es nueva para los equipos de la Liga, que desde hace varias temporadas ya contemplan por normal inclusión de una cláusula de rescisión en todos sus jugadores del fútbol profesional, en Primera y Segunda División, siempre acorde a su sueldo, cómo mínimo. Ese mismo modelo que emplea la Liga se ve extrapolado ahora a todas las competiciones bajo el paraguas de la FIFA.

Otro de los cambios tendrá que ver con los derechos de los futbolistas. A partir del 1 de enero de 2027, los jugadores podrán participar en las indemnizaciones que generen sus propios traspasos, un máximo del 5% de la operación en cuestión siempre que ésta sea a nivel internacional, entre países, no nacional. En este supuesto, si el jugador percibe menos de 150.000 euros anuales, será obligatorio ese porcentaje del 5%. Los que lo superen sí tendrán la potestad de renunciar a estos porcentajes.

Sobre las modificaciones, representantes de los estamentos como David Terrier, presidente de FIFPro en Europa, afirman que «el día de hoy marca un punto de inflexión para los jugadores y para la gobernanza del fútbol mundial» ya que «alcanzar un acuerdo en asuntos de tanta importancia nunca estuvo garantizado», apelando que el «esfuerzo colectivo hizo posible este resultado».

La UEFA, por su parte, ha manifestado también en un comunicado lo siguiente: «Un sistema de traspasos que funcione correctamente es fundamental para el fútbol europeo, pues garantiza la estabilidad contractual, apoya el desarrollo de los jugadores en todas las categorías, protege la integridad de las competiciones y contribuye al crecimiento y la sostenibilidad del deporte a largo plazo».