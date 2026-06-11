Agenda del Papa hoy, jueves 11 de junio, en Barcelona y Canarias: misas, discursos y encuentros

El viaje del papa León XIV por España cambia de escenario hoy jueves 11 de junio. Después de dos días centrados en Barcelona, donde ha protagonizado algunos de los actos más esperados de su visita como la misa en la Sagrada Familia, el Pontífice deja atrás la capital catalana para iniciar una nueva etapa en Canarias, uno de los puntos clave de todo el recorrido, pero ¿a qué hora llegará el Papa a Canarias?

Hasta ahora, su agenda había estado marcada por encuentros institucionales, actos religiosos y momentos muy simbólicos como esa mencionada misa en la Sagrada Familia o la visita a Montserrat. Sin embargo, la jornada de hoy introduce un giro en el enfoque. Canarias no sólo supone un cambio de ubicación, también pone el acento en cuestiones sociales que han estado muy presentes en el mensaje del Papa durante este viaje. El traslado se producirá a primera hora de la mañana, en un día que no es simplemente de paso. Aunque incluye desplazamiento, también concentra varios actos importantes en Gran Canaria, con encuentros, discursos y una gran misa que reunirá a miles de fieles. Es, en cierto modo, el arranque de la etapa final del viaje antes de su regreso a Roma.

A lo largo de la jornada de hoy, el Papa irá encadenando distintos actos en la isla, todos ellos con el hilo común del contacto directo con la realidad social y eclesial del territorio. Desde el ámbito de la migración hasta el encuentro con la Iglesia local, el día ha sido diseñado para tener ese componente más cercano.

A qué hora llega el Papa a Canarias

El día del Papa empieza pronto, bastante pronto. A las 08:30 saldrá de Barcelona en avión rumbo a Gran Canaria, en un traslado que prácticamente marcatá el inicio de la jornada. No es un viaje largo, pero sí lo justo para que, en cuanto pise las islas, la agenda arranque sin apenas margen.

La llegada está prevista a las 10:50 en la base aérea de Gando. A partir de ahí, todo va a ir bastante seguido ya que no habrá apenas tiempo muerto entre un acto y otro, algo que suele repetirse en este tipo de viajes, donde cada minuto está medido. El primer punto del día será a las 11:40 en el puerto de Arguineguín. Es un lugar muy concreto dentro del mapa de Canarias, pero también uno de los más simbólicos en los últimos años por la llegada de migrantes. Allí tendrá un encuentro con entidades y personas que trabajan directamente en la acogida, y está previsto que intervenga con un discurso centrado en esa realidad.

No es casual que el programa incluya esta parada nada más llegar. Es una forma de situar desde el principio uno de los temas que han estado presentes durante todo el viaje: la atención a quienes llegan en situaciones complicadas y el papel que juegan las islas en ese contexto.

Después de ese primer acto, la agenda seguirá avanzando sin demasiadas pausas. Sobre las 13:30, el Papa estará ya en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria siendo así un encuentro más interno, dirigido a la Iglesia local, con presencia de obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y otros agentes de pastoral. No es un acto pensado para grandes concentraciones, pero sí suele tener peso dentro del viaje ya que es donde el Pontífice suele detenerse más en mensajes dirigidos directamente a quienes forman parte de la estructura de la Iglesia en el territorio.

A partir de ahí, el día entra en su tramo final, aunque todavía queda el acto más visible. La cita está fijada a las 18:30 en el Estadio de Gran Canaria, donde se celebrará la misa. Es el momento que, probablemente, concentrará a más gente durante toda la jornada de hoy jueves en la agenda del Papa

En este tipo de escenarios es donde más se nota el ambiente de la visita. Miles de personas reunidas, llegada escalonada desde horas antes y una organización pensada para que todo funcione dentro de un espacio amplio. No es la primera vez que se utiliza un estadio para este tipo de actos, pero siempre marcan uno de los puntos más destacados del día.

Además, la misa no es sólo una celebración religiosa sin más. Sino que suele ser el momento en el que el Papa lanza algunos de los mensajes más seguidos de toda la visita, especialmente en lo que tiene que ver con el lugar en el que se encuentra. Con todo esto, el jueves 11 de junio se queda lejos de ser un simple día de traslado. Es, en realidad, el inicio de la etapa canaria del viaje, con una agenda bastante completa y sin demasiados huecos entre actos. Y a partir de ahí, ya el viernes, el recorrido continuará en Tenerife, con nuevas citas antes de cerrar el viaje y regresar a Roma.